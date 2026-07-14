Газманов заявил, что ему запрещают писать новые песни

Олег Газманов признался, что редакторы теле- и радиостанций, а также некоторые коллеги советуют ему больше не писать треки.

© Соцсети Олега Газманова

По словам певца, эфирное время занимают его прежние хиты, и для свежего материала места не остаётся. Однако следовать этим рекомендациям исполнитель не собирается. Он уверен, что новые композиции не уступают старым, а главный критерий успеха для него — отклик публики. На концертах зрители тепло принимают новинки, что убеждает Газманова продолжать работу. Его слова передаёт «МУЗ-ТВ».

С годами мне всё сложнее раскручивать новые песни, потому что музыкальные редакторы на радиостанциях и на телевидении говорят: «Куда новые песни пишешь? Старые, некуда уже ставить». А мои коллеги вообще говорят: «Хватит уже писать такое количество хитов».

Олег Газманов — народный артист России, певец и композитор. Известен песнями «Эскадрон», «Офицеры», «Москва» и «Мои ясные дни».

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Сабли Газманова и иконы Лепса: 9 странных хобби артистов, которые вас удивят