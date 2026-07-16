Не только за билет: за что ещё вам полагаются выплаты при отмене концерта

Летом 2025 года в Калужской области отменили фестиваль Signal. Спустя месяцы некоторые всё ещё ждут возврата денег за билеты. Такие ситуации случаются не впервые: массовые отмены были во время пандемии, затем — после отказа зарубежных артистов приезжать в Россию. Что делать, если концерт или фестиваль отменили либо перенесли, как вернуть деньги и куда обращаться, рассказываем в карточках «Рамблера».

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Важные нюансы

Можно получить больше, чем стоимость билета. Если организатор не вернул деньги и дело дошло до суда, можно попросить компенсацию морального вреда. Вы сами указываете сумму, но окончательное решение принимает суд. Чаще всего присуждают несколько тысяч рублей. Если организатор отказался вернуть деньги добровольно, суд также может назначить дополнительный штраф.

Расходы на дорогу и гостиницу тоже можно заявить. Если концерт отменили, а вы уже купили билеты на поезд или самолёт, оплатили гостиницу или другие расходы, их можно попытаться взыскать как убытки. Главное — сохранить чеки и доказать, что расходы связаны именно с поездкой на мероприятие.

Не удаляйте электронный билет. Электронный билет, чек, письмо с подтверждением заказа и уведомление об отмене — такие же доказательства, как бумажные документы. Сохраните их до полного возврата денег.

Сервисный сбор возвращают не всегда. Если это отдельная плата за оформление, оператор может отказать в возврате. Если же он входил в стоимость билета, его можно попробовать вернуть вместе с остальной суммой.

Подайте заявление как можно скорее после отмены или переноса. Так будет проще вернуть деньги и сохранить все необходимые документы.

Главное — не отказывайтесь от своих прав. Отмена концерта не означает, что билет становится бесполезным расходом. Закон защищает зрителей: если мероприятие не состоялось, деньги за билет должны вернуть. Не бойтесь напоминать об этом организаторам.

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