Iron Maiden продали права на свои песни и лицо Эдди

Шведская компания Pophouse Entertainment приобрела 50 процентов прав на музыкальный каталог британской хеви-метал-группы Iron Maiden. Сделка включает авторские права, мастер-записи, а также права на имя, изображение и образ коллектива. Стороны разрабатывали это соглашение больше года.

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Партнёрство направлено на создание новых творческих проектов и привлечение свежей аудитории. Компании уже запустили совместную музейную выставку на ежегодном фестивале Eddfest, проводимом Iron Maiden. В планах значится съёмка мирового турне Run For Your Lives, которое продлится до ноября 2026-го. Отснятый материал ляжет в основу крупного кинопроекта, детали которого пока не разглашаются. Также партнёры собираются развивать интерактивные форматы для фанатов и строить цифровую вселенную вокруг Эдди, бессменного маскота группы. Финансовые условия контракта не разглашаются, сообщает Blabbermouth.

Британская рок-группа Iron Maiden была основана бас-гитаристом Стивом Харрисом в 1975 году. Коллектив выпустил 17 студийных альбомов, начиная с одноимённого дебюта в 1980 году, которые разошлись тиражом более 100 миллионов копий по всему миру. Музыканты отыграли почти 2500 концертов в 64 странах и удостоились престижных наград, включая Grammy. В 2025 году группа отмечает своё пятидесятилетие масштабным мировым туром.

Iron Maiden — не единственные артисты, с которыми работает Pophouse. Шведская компания, основанная участником Abba Бьорном Ульвеусом и предпринимателем Конни Йонссоном, специализируется на инвестициях в музыкальные каталоги и развлекательные проекты. Среди её самых известных проектов и сделок — Abba Voyage, а также сотрудничество с рок-группой Kiss, певицей Синди Лопер, покойным диджеем Avicii и электронным проектом Swedish House Mafia.

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