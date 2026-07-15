Баста раскрыл, что пробудило в нём интерес к масонству

Рэпер Баста, он же Василий Вакуленко, раскрыл, чьё творчество в юности заставило его увлечься темой масонства. Оказалось, что это французская писательница Жорж Санд, в частности её романы «Графиня Рудольштадт» и «Консуэло».

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Баста рассказал об этом в первом выпуске подкаста «Книжный клуб Малева», который запустила его супруга Елена Вакуленко-Пинская. Темой дебютного выпуска стал роман Сомерсета Моэма «Луна и Грош». В ходе разговора рэпер ответил на вопрос о любимых книгах.

Он объяснил, что его отношение к литературе напоминает отношение к музыке: что-то нравится, потом перестаёт, потом возвращается. Из того, что понравилось давно и осталось любимым, Баста назвал произведения Жорж Санд — любовные романы о графине Рудольштадт и Консуэло.

В юности читал, оно произвело на меня хорошее и сильное впечатление. После этого я увлёкся изучением масонства, потому что там были герои секретного ордена. Мне кажется, для юноши Жорж Санд — это очень интересная, верная литература.

Баста — российский рэпер, автор песен и продюсер. Он основал лейбл Gazgolder и выпустил множество альбомов, среди которых «Баста 3» (2009), «Баста 4» (2012) и «Баста 5» (2015). В его дискографии такие хиты, как «Моя игра», «Выпускной (Медлячок)» и «Сансара». Помимо сольной карьеры, Баста активно сотрудничал с другими артистами и развивал собственные медиапроекты.

Жорж Санд — французская писательница, жившая в 1804–1876 годах. Её настоящее имя — Амандина Аврора Люсиль Дюпен. Она публиковала свои произведения под мужским псевдонимом, чтобы их воспринимали серьёзнее в литературном мире. Писательница работала преимущественно в жанре романтического и социально-психологического романа. Среди её самых известных произведений — «Индиана», «Консуэло», «Лелия» и «Графиня Рудольштадт».

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