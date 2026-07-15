Ударник Queen назвал условие для повторного воссоединения команды

Барабанщик рок-группы Queen Роджер Тейлор оценил шансы на возвращение коллектива к гастрольной деятельности. Музыкант подчеркнул, что решение о новом туре полностью зависит от самочувствия и желания гитариста Брайана Мэя. При этом сам Тейлор всегда любил выступать вживую и с радостью согласится на гастроли, если они оба этого захотят.

© Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сейчас участники коллектива отдыхают от совместной работы. Тейлор готовится к релизу седьмого сольного альбома Violence Insane In A Beautiful World, напоминает NME.

Последние концерты Queen с вокалистом Адамом Ламбертом прошли в Азии в начале 2024 года. Дальнейшие выступления оказались под вопросом из-за здоровья Брайана Мэя, перенёсшего микроинсульт. Супруга музыканта Анита Добсон отмечала, что группа вряд ли вернётся к масштабным гастролям.

Британская рок-группа Queen образовалась в 1970 году. Коллектив обрёл мировую славу благодаря хитам Bohemian Rhapsody, We Will Rock You и We Are The Champions. Солист Фредди Меркьюри умер в ноябре 1991 года от бронхопневмонии, развившейся на фоне СПИДа. После его смерти Queen не распались официально, однако бас-гитарист Джон Дикон постепенно отошёл от дел и к концу 1990-х завершил музыкальную карьеру. Брайан Мэй и Роджер Тейлор сохранили название группы и продолжили выступать: сначала они сотрудничали с Полом Роджерсом, а с 2011 года регулярно выходят на сцену вместе с Адамом Ламбертом под именем Queen + Adam Lambert.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Мик Джаггер объяснил свой «наезд» на Илона Маска в новом альбоме