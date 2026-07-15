Ани Лорак раскрыла, как отказывает влиятельным папам

Певица Ани Лорак рассказала, как поступает, когда влиятельные люди просят её исполнить на концерте неудачную песню, написанную их ребёнком. Артистка призналась, что такие ситуации в её практике случались.

© Соцсети Ани Лорак

Лорак стала героиней шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?». Принцип программы строится на том, что зрители голосуют за варианты поступков знаменитости, а та затем объясняет, как поступила бы на самом деле. Вопрос звучал так: исполнит ли певица на концерте плохую песню, написанную дочерью «большого человека», если тот попросит? Лорак ответила, что всё зависит от качества материала.

Если песня слабая, я постараюсь найти варианты, чтобы разрулить ситуацию и остаться с этим человеком в дружеских отношениях. Девочку нужно поддержать. Для родителей их ребёнок — самый лучший. Даже если пока пишет «розы-морозы», надо подтолкнуть: ты старайся, умничка. Папе скажу: давайте я лучше приглашу вас на свой концерт.

По словам певицы, она готова встретиться с начинающей исполнительницей за чашкой кофе и даже подружиться с ней. Большинство зрителей шоу (58%) угадали её тактику и выбрали вариант «вежливо откажется и предложит альтернативу».

Ани Лорак — украинская певица, одна из самых популярных поп-исполнительниц постсоветского пространства. Настоящее имя — Каролина Куек. Широкую известность получила в середине 2000-х. В 2008 году представляла Украину на конкурсе «Евровидение» в Белграде и заняла второе место. Среди её главных хитов — «Шоколад» (2008), «Зеркала» (2013), «Удержи» (2015). Активно гастролирует в России и странах СНГ.

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