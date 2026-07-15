Объявлены имена артистов, которые выступят перед финалом ЧМ по футболу

ФИФА объявила состав исполнителей, которые выступят на предматчевой церемонии финального матча ЧМ по футболу 2026 года. Игра состоится 19 июля на стадионе в Нью-Джерси, где Испания сыграет либо с Англией, либо с Аргентиной.

© Соцсети Робби Уильямса

Национальный гимн США перед стартовым свистком исполнит Дженнифер Хадсон. В предматчевом шоу также поучаствуют солистка The Pussycat Dols Николь Шерзингер, итальянская исполнительница Лаура Паузини, британский певец Робби Уильямс и стример Ishowspeed. Организаторы также анонсировали специальное появление американского актёра Тома Круза, сообщает Billboard. Зрителей также ждёт специальное шоу, которое расскажет о пути 48 команд, участвовавших в Чемпионате Мира на его разных этапах.

В перерыве между двумя таймами на поле выйдут канадский поп-певец Джастин Бибер, американская певица Мадонна, колумбийская исполнительница Шакира и южнокорейская поп-группа BTS. Куратором музыкальной программы стал Крис Мартин, солист британской группы Coldplay.

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