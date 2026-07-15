Раскрыты наставники новой «Фабрики звёзд»

Баста и Игорь Матвиенко станут продюсерами перезапуска музыкального шоу «Фабрика звёзд» на Первом канале. Место ведущей проекта займет Яна Чурикова. Телеканал уже официально открыл кастинг для всех желающих попробовать свои силы на большой сцене.

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Генеральный продюсер Константин Эрнст анонсировал возвращение программы в измененном формате ещё в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Обновленная концепция будет строиться на столкновении двух музыкальных эпох и разных подходов к созданию артистов.

Яна Чурикова отметила в соцсетях, что за прошедшие годы желание талантливой молодёжи заявить о себе осталось неизменным, однако старый формат передачи требует обновления. Она добавила, что очень долго ждала этого события и теперь жаждет посмотреть на битву старой и новой школ, где два успешных продюсера выяснят, кто из них круче.

Оригинальное музыкальное реалити-шоу стартовало в 2002 году и задало новые стандарты развлекательного телевидения. Проект открыл дорогу таким исполнителям, как Тимати, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, а также группам «Корни» и «Фабрика».

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