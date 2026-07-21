Пять признаков, по которым можно отличить нейросетевого артиста

Искусственная музыка уже не выглядит редкой интернет-игрушкой. Французский стриминг Deezer в апреле 2026 года сообщил, что почти 75 тысяч AI-треков загружают на платформу каждый день: это 44% всей новой музыки. Годом раньше таких загрузок было более 20 тысяч в день. На этом фоне музыкальная индустрия уже обсуждает специальные пометки для песен, созданных нейросетями или с их помощью. «Рамблер» рассказывает, какие признаки могут выдать нейросетевого артиста.

© Сгенерировано нейросетью

Может показаться, что нейросетевые песни и артисты — всего лишь весёлый инструмент и свежая технология, но на практике всё сложнее. Deezer сообщал, что до 85% прослушиваний полностью сгенерированных треков на платформе в 2025 году оказались мошенническими: такие песни могут загружать не ради творчества, а ради накруток и выплат. Обычно схема устроена просто: трек многократно прогоняют через ботов или фермы аккаунтов, чтобы создать фальшивые прослушивания и забрать часть денег, заработанных на стриминге. Ситуация обостряет и без того сложный вопрос с крошечными стриминговыми выплатами для настоящих артистов.

Не менее остро стоит вопрос нарушения авторских прав. Нейросети могут обучаться на чужой музыке, голосах, текстах и манерах исполнения, но не фиксируют использованные материалы. В результате конкретные авторы не получают признание или выплату. Поэтому музыканты рискуют оказаться в странной ситуации: их творчество помогает создавать новые песни, но сами они не участвуют ни в релизе, ни в доходах от него.

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