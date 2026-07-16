Копирование Дрейка и 8 топовых артистов: чем удивил новый хит Крида

«Malo 2.0» — обновлённая версия трека Егора Крида Malo, в котором приняли участие восемь топовых артистов. «Рамблер» делится текстом песни и рассказывает историю её создания. Здесь можно послушать трек. Чтобы скачать его, перейдите в приложении музыкального сервиса Звук.

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Егор Крид — «Malo 2.0»: текст песни

[Интро: Егор Крид]

М-м

М-м, м-м, м-м-м

М-м, м, м-м-м

М-м, м-м, м-м-м (Чё-ёрт)

М-м, м (Эй)

[Припев: Егор Крид]

Мне тебя мало (Да)

Ты — мои деньги-деньги-деньги: всегда мало (Мне мало)

Я бы убил того, кого ты целовала (Фью; я бы убил)

На мне бронежилет: ты сквозь него попала

Мне тебя мало-мало-мало-мало-мало

[Куплет 1: OG Buda & Toxi$]

Мне тебя мало (Мне тебя мало), е, тебе меня много (Эй)

Е, бэйби, мало тебя, почти Baby Melo, как Гога (А)

Е, я жёстко страдаю, тебе всё равно, да, это жестоко (Жестоко)

Е, но то, как я поступил, не заслуживаю ничё другого (Nah)

Ты моя нирвана, главное — не кончить, как Курт Кобейн (Па)

Бери мои деньги, для меня главное — ты и fam, а (У-а)

Я самый сильный, я могу всё, а-а, когда ты рядом (Со мной)

Когда ты не рядом, мне тебя мало, е, я самый слабый (У-а)

Помню, как жёстко кричала, и чаще всего не из-за ссор

Хочешь, приеду прям щас? Будем лежать и молча смотреть в потолок

Ты поймёшь, что тебе меня мало, когда уйду легендой, как T.A. Loc (У-у, а)

А пока что тебе меня много, ведь попадаюсь каждый раз, когда листаешь чёртов ТикТок

Это real talk

Были неразлучны (Мы) — бок о бок

Ты мой главный трофей, ты — кубок

Но всё разрушил всего один поступок (А-а-а!)

Мне больно, да, я уязвимый и хрупок

Теперь постоянно ною в майк, как хлюпик (Я-а; у-у, у-а)

Не отпустил, да, я всё ещё любит (У-у, у)

Скучаю, но работаю (Му-а) — твой пупсик (У-у, у-а)

[Куплет 2: Toxi$ & Егор Крид]

Довёл её до слёз — я Артемий Лебедев (Му-а, му-а)

У меня в кармане птицы, как лебеди (Skrrt)

Две леди были со мной, но теперь они ***** (Skrrt)

Ведь они едут раздетые (Бу-э)

Сорри, я за семейные ценности

Пишу «XO», заливаю в неё Hennesy (Пиу-пиу)

Я оплачивал «Бизнес» только для братьев

Чтобы они быстро ездили (Skrrt)

(Мне тебя мало) Но что мне поделать, если ты достала меня?

Даже если б было десять балансов, ты не получила бы ни рубля

И я просто хотел с тобой поцеловаться, по итогу ты оказалась змея

(Тс-с, я) Я был готов на всё ради тебя (Мне тебя мало, shake, shake)

[Припев: Егор Крид]

Ты — мои деньги-деньги-деньги (Cash): всегда мало (Мне мало)

Я бы убил того, кого ты целовала (Фью; я бы убил)

На мне бронежилет: ты сквозь него попала

Мне тебя мало-мало-мало-мало-мало (Фью)

[Куплет 3: Мэйби Бэйби & Baby Cute]

Эй, бэйби (Эй, бэйби), т-т-т-т-т-т-ты много говорил, что тебе меня мало

Это неправда, а, мне надо было больше, но больше не надо

Я не ищу отношений, ты далеко от меня, хотя ща в одном шаге

Если я говорю, что хочу новую пару, то речь о лимитированных таби

Eeny, meeny, miny, moe — от меня вайб, будто Сидни Суини

Я считаю нал у себя на вилле, я миллениал от слова «милли»

Волосы пахнут жасмином, мальчик, грация, будто латина, мальчик

Эта малышка — причина того, что ты станешь сегодня мужчиной, мальчик

Мало (F*ck, what the f*ck? F*ck)

[Куплет 4: Baby Cute]

Зум-зум-зум-зум-зум, какой, *****, миллениал?

Зумер поднял за день миллион

Мы наверху, они ищут причины (Причины)

Мы наверху — это наша рутина (Рутина)

Ща бренды на мне, не хожу в магазины

Квартира большая, купила Долина

Лейм хейтит меня, но не взял половину

От того успеха, что я получила

Bro, I… Bro, I just gave my heart

С тобою во тьме, на нас светит луна

Играешь со мной, ты не хочешь мира

Делаю blow up, и мне мало

Это только старт, но мне мало

Деньги на мне, но мне так мало

Я хочу тебя, но мне мало (Skrrt)

Да, мне так мало, мяу (Skrrt, skrrt)

[Припев: Дора]

Мне тебя мало

Ты — мои деньги-деньги-деньги: всегда мало

Ты бы убил того, кого я целовала

Надел бронежилет: я сквозь него попала

Мне тебя мало-мало-мало-мало-мало (Я-я)

Ты — мои деньги-деньги-деньги: всегда мало

Ты бы убил того, кого я целовала (А-а)

Надел бронежилет: я сквозь него попала (А-а)

Мне тебя мало-мало-мало-мало-мало

[Куплет 5: madk1d]

Я видел «def» в твоём профиле, видел Токсиса в KiKi

У меня реально строчка в Forbes, но я вчера ломал Vinted

Ты забирай всё, что хочешь, мы вряд ли станем другими

Просто смотри на меня, я умираю в эфире

Я изменял тебе сто раз, я знаю: совершал пакость

Я хочу как OG Buda, дай мне на тебя пок****

Я вчера снял с Революта, мне *****, что будет завтра

Я знаю всё о твоей дружбе: друзей можно потрахать

[Куплет 6: тёмный принц]

Целуй экран, «Меньше чем три» они путают с «2.0»

Я мог бы облететь весь мир, но я хочу быть с тобой

Как может тратить бабки в Спине даже первый король?

Я целовал тебя вчера, ты это вспомнишь потом

[Бридж: тёмный принц]

Писсмоггаю на них так, что разрываю санузел

У нас ******** треки и ********* скулы

Но, сука, я бы голодал, если бы не твои руки

Но то, как тебя целовал, ты не расскажешь подруге

[Припев: Егор Крид]

Мне тебя мало

Ты — мои деньги-деньги-деньги: всегда мало (Мне мало)

Я бы убил того, кого ты целовала

На мне бронежилет: ты сквозь него попала

Мне тебя мало-мало-мало-мало-мало

[Аутро: Егор Крид]

Ты — мои деньги-деньги-деньги: всегда мало (Мне мало)

Я бы убил того, кого ты целовала

На мне бронежилет: ты сквозь него попала

Мне тебя мало-мало-мало-мало-мало

Егор Крид — «Malo 2.0»: история создания

«Malo 2.0» — это расширенная версия сольного трека Егора Крида «Malo», который вышел ещё в 2024 году в составе пластинки «Меньше чем три». В новой версии к Криду присоединились сразу восемь артистов: OG Buda, Toxi$, Мэйби Бэйби, Baby Cute, Дора, а также Madk1d и Тёмный принц.

Релиз прошёл почти без предварительной рекламной кампании. Лишь за день до выхода трека Крид заявил, что готовит что-то очень «громкое». Благодаря этой скрытности, трек стал неожиданным даже для самых преданных фанатов.

Тема песни — неразделённая любовь, ревность и одержимость. Основу держит припев Крида, а каждый из восьми участников раскрывает эту тему в собственном стиле: кто-то через боль, кто-то через злость, кто-то — через усталую нежность.

Релиз стал разогревом перед большими сольными концертами Крида в «Лужниках» в Москве, которые прошли 10 и 11 июля.

Егор Крид — «Malo 2.0»: интересные факты

Обложка — оммаж на Дрейка. Обложка «Malo 2.0» отсылает к обложке альбома Дрейка Iceman: рыцарская перчатка в центре кадра. Образ рыцаря перекликается с концепцией концертов в «Лужниках», где на стадионе возвели замок. Первое место в мировом чарте Genius. В день релиза трек занял первую строчку мирового чарта Genius — это говорит о высоком интересе аудитории именно к тексту песни. Отсылка к громким конфликтам. Исполнители в своих куплетах упоминают последние скандалы: квартирное дело Долиной и слёзы ведущей шоу «Натальной карты» Олеси Иванченко из-за обидной фразы Артемия Лебедева.

Егор Крид — «Malo 2.0»: клип

На песню снят официальный клип, в котором все восемь приглашённых артистов перевоплощаются в сотрудников стадиона «Лужники». Например, OG Buda готовит хот-доги, а Дора становится уборщицей. Видео срежиссировал Никита Вильчинский.

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