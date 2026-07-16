Копирование Дрейка и 8 топовых артистов: чем удивил новый хит Крида

Егор Крид — «Malo 2.0»: текст песни, история, интересные факты, клип
«Malo 2.0» — обновлённая версия трека Егора Крида Malo, в котором приняли участие восемь топовых артистов. «Рамблер» делится текстом песни и рассказывает историю её создания. Здесь можно послушать трек. Чтобы скачать его, перейдите в приложении музыкального сервиса Звук.
Егор Крид — «Malo 2.0»: текст песни
[Интро: Егор Крид]
М-м
М-м, м-м, м-м-м
М-м, м, м-м-м
М-м, м-м, м-м-м (Чё-ёрт)
М-м, м (Эй)
[Припев: Егор Крид]
Мне тебя мало (Да)
Ты — мои деньги-деньги-деньги: всегда мало (Мне мало)
Я бы убил того, кого ты целовала (Фью; я бы убил)
На мне бронежилет: ты сквозь него попала
Мне тебя мало-мало-мало-мало-мало
[Куплет 1: OG Buda & Toxi$]
Мне тебя мало (Мне тебя мало), е, тебе меня много (Эй)
Е, бэйби, мало тебя, почти Baby Melo, как Гога (А)
Е, я жёстко страдаю, тебе всё равно, да, это жестоко (Жестоко)
Е, но то, как я поступил, не заслуживаю ничё другого (Nah)
Ты моя нирвана, главное — не кончить, как Курт Кобейн (Па)
Бери мои деньги, для меня главное — ты и fam, а (У-а)
Я самый сильный, я могу всё, а-а, когда ты рядом (Со мной)
Когда ты не рядом, мне тебя мало, е, я самый слабый (У-а)
Помню, как жёстко кричала, и чаще всего не из-за ссор
Хочешь, приеду прям щас? Будем лежать и молча смотреть в потолок
Ты поймёшь, что тебе меня мало, когда уйду легендой, как T.A. Loc (У-у, а)
А пока что тебе меня много, ведь попадаюсь каждый раз, когда листаешь чёртов ТикТок
Это real talk
Были неразлучны (Мы) — бок о бок
Ты мой главный трофей, ты — кубок
Но всё разрушил всего один поступок (А-а-а!)
Мне больно, да, я уязвимый и хрупок
Теперь постоянно ною в майк, как хлюпик (Я-а; у-у, у-а)
Не отпустил, да, я всё ещё любит (У-у, у)
Скучаю, но работаю (Му-а) — твой пупсик (У-у, у-а)
[Куплет 2: Toxi$ & Егор Крид]
Довёл её до слёз — я Артемий Лебедев (Му-а, му-а)
У меня в кармане птицы, как лебеди (Skrrt)
Две леди были со мной, но теперь они ***** (Skrrt)
Ведь они едут раздетые (Бу-э)
Сорри, я за семейные ценности
Пишу «XO», заливаю в неё Hennesy (Пиу-пиу)
Я оплачивал «Бизнес» только для братьев
Чтобы они быстро ездили (Skrrt)
(Мне тебя мало) Но что мне поделать, если ты достала меня?
Даже если б было десять балансов, ты не получила бы ни рубля
И я просто хотел с тобой поцеловаться, по итогу ты оказалась змея
(Тс-с, я) Я был готов на всё ради тебя (Мне тебя мало, shake, shake)
[Припев: Егор Крид]
Ты — мои деньги-деньги-деньги (Cash): всегда мало (Мне мало)
Я бы убил того, кого ты целовала (Фью; я бы убил)
На мне бронежилет: ты сквозь него попала
Мне тебя мало-мало-мало-мало-мало (Фью)
[Куплет 3: Мэйби Бэйби & Baby Cute]
Эй, бэйби (Эй, бэйби), т-т-т-т-т-т-ты много говорил, что тебе меня мало
Это неправда, а, мне надо было больше, но больше не надо
Я не ищу отношений, ты далеко от меня, хотя ща в одном шаге
Если я говорю, что хочу новую пару, то речь о лимитированных таби
Eeny, meeny, miny, moe — от меня вайб, будто Сидни Суини
Я считаю нал у себя на вилле, я миллениал от слова «милли»
Волосы пахнут жасмином, мальчик, грация, будто латина, мальчик
Эта малышка — причина того, что ты станешь сегодня мужчиной, мальчик
Мало (F*ck, what the f*ck? F*ck)
[Куплет 4: Baby Cute]
Зум-зум-зум-зум-зум, какой, *****, миллениал?
Зумер поднял за день миллион
Мы наверху, они ищут причины (Причины)
Мы наверху — это наша рутина (Рутина)
Ща бренды на мне, не хожу в магазины
Квартира большая, купила Долина
Лейм хейтит меня, но не взял половину
От того успеха, что я получила
Bro, I… Bro, I just gave my heart
С тобою во тьме, на нас светит луна
Играешь со мной, ты не хочешь мира
Делаю blow up, и мне мало
Это только старт, но мне мало
Деньги на мне, но мне так мало
Я хочу тебя, но мне мало (Skrrt)
Да, мне так мало, мяу (Skrrt, skrrt)
[Припев: Дора]
Мне тебя мало
Ты — мои деньги-деньги-деньги: всегда мало
Ты бы убил того, кого я целовала
Надел бронежилет: я сквозь него попала
Мне тебя мало-мало-мало-мало-мало (Я-я)
Ты — мои деньги-деньги-деньги: всегда мало
Ты бы убил того, кого я целовала (А-а)
Надел бронежилет: я сквозь него попала (А-а)
Мне тебя мало-мало-мало-мало-мало
[Куплет 5: madk1d]
Я видел «def» в твоём профиле, видел Токсиса в KiKi
У меня реально строчка в Forbes, но я вчера ломал Vinted
Ты забирай всё, что хочешь, мы вряд ли станем другими
Просто смотри на меня, я умираю в эфире
Я изменял тебе сто раз, я знаю: совершал пакость
Я хочу как OG Buda, дай мне на тебя пок****
Я вчера снял с Революта, мне *****, что будет завтра
Я знаю всё о твоей дружбе: друзей можно потрахать
[Куплет 6: тёмный принц]
Целуй экран, «Меньше чем три» они путают с «2.0»
Я мог бы облететь весь мир, но я хочу быть с тобой
Как может тратить бабки в Спине даже первый король?
Я целовал тебя вчера, ты это вспомнишь потом
[Бридж: тёмный принц]
Писсмоггаю на них так, что разрываю санузел
У нас ******** треки и ********* скулы
Но, сука, я бы голодал, если бы не твои руки
Но то, как тебя целовал, ты не расскажешь подруге
[Припев: Егор Крид]
Мне тебя мало
Ты — мои деньги-деньги-деньги: всегда мало (Мне мало)
Я бы убил того, кого ты целовала
На мне бронежилет: ты сквозь него попала
Мне тебя мало-мало-мало-мало-мало
[Аутро: Егор Крид]
Ты — мои деньги-деньги-деньги: всегда мало (Мне мало)
Я бы убил того, кого ты целовала
На мне бронежилет: ты сквозь него попала
Мне тебя мало-мало-мало-мало-мало
Егор Крид — «Malo 2.0»: история создания
«Malo 2.0» — это расширенная версия сольного трека Егора Крида «Malo», который вышел ещё в 2024 году в составе пластинки «Меньше чем три». В новой версии к Криду присоединились сразу восемь артистов: OG Buda, Toxi$, Мэйби Бэйби, Baby Cute, Дора, а также Madk1d и Тёмный принц.
Релиз прошёл почти без предварительной рекламной кампании. Лишь за день до выхода трека Крид заявил, что готовит что-то очень «громкое». Благодаря этой скрытности, трек стал неожиданным даже для самых преданных фанатов.
Тема песни — неразделённая любовь, ревность и одержимость. Основу держит припев Крида, а каждый из восьми участников раскрывает эту тему в собственном стиле: кто-то через боль, кто-то через злость, кто-то — через усталую нежность.
Релиз стал разогревом перед большими сольными концертами Крида в «Лужниках» в Москве, которые прошли 10 и 11 июля.
Егор Крид — «Malo 2.0»: интересные факты
- Обложка — оммаж на Дрейка. Обложка «Malo 2.0» отсылает к обложке альбома Дрейка Iceman: рыцарская перчатка в центре кадра. Образ рыцаря перекликается с концепцией концертов в «Лужниках», где на стадионе возвели замок.
- Первое место в мировом чарте Genius. В день релиза трек занял первую строчку мирового чарта Genius — это говорит о высоком интересе аудитории именно к тексту песни.
- Отсылка к громким конфликтам. Исполнители в своих куплетах упоминают последние скандалы: квартирное дело Долиной и слёзы ведущей шоу «Натальной карты» Олеси Иванченко из-за обидной фразы Артемия Лебедева.
Егор Крид — «Malo 2.0»: клип
На песню снят официальный клип, в котором все восемь приглашённых артистов перевоплощаются в сотрудников стадиона «Лужники». Например, OG Buda готовит хот-доги, а Дора становится уборщицей. Видео срежиссировал Никита Вильчинский.
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