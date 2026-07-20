Молитва под бит: как Хаски создал один из самых мрачных хитов

В 2017 году Хаски представил дебютный альбом «Любимые песни (воображаемых) людей», в который вошла композиция «Бит шатает голову». Пластинка быстро стала одной из самых обсуждаемых на российской рэп-сцене. «Рамблер» делится текстом композиции и рассказывает, какие интересные факты с ней связаны. Послушать трек можно здесь, а скачать в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

© Соцсети Хаски

Хаски — «Бит шатает голову»: текст песни

[Интро]

Бэнга, бэнга, бэнга-бэнга-бэнга

Бэнга, псина, псина, сина!

Бит ша… бит ша… бит ша… бит ша…

[Припев]

Бит шатает голову, голову мою

А перед выцветшей иконою Господа молю

А бит ша… бит шатает голову, голову мою

А перед выцветшей иконою Господа молю

А бит ша… бит шатает голову, голову мою (Е-а, е-а)

А перед выцветшей иконою Господа молю

А бит ша… бит шатает голову, голову мою (Я, е-а, е-а)

А перед выцветшей иконою Господа молю (Я)

А бит ша…

[Куплет 1]

Бит шатает голову мою обезьянью

Я нащупал чьё-то ухо, я туда объясняю

Что водка уже вот-вот у кадыка поперёк

И как верёвка, и живот её толкает вперёд

Но я разбрызгался и матерное что-то плету (А-у)

Притворись моей матерью, я тебя уведу (А-у, а-у)

Я буду твоим сынишкой, махать тебе во все окна

Наскучит — продашь меня, если примет комиссионка, только

[Припев]

Бит шатает голову, голову мою

А перед выцветшей иконою Господа молю

А бит ша… бит шатает голову, голову мою (А-у)

А перед выцветшей иконою Господа молю

А бит ша… бит шатает голову, голову мою (Е-а, е-а)

А перед выцветшей иконою Господа молю

А бит ша… бит шатает голову, голову мою (Е-а, е-а)

А перед выцветшей иконою Господа молю (А)

А бит ша…

[Куплет 2]

Бит шатает голову, и я поверх бита

И моя русская поэзия в подъезде у кента

Где я глядел во все глазищи, но увидел лишь одно: (Одно)

Бесконечные трущобы в бесконечное окно, о

На расстоянии в дым играет Наутилус, о

Шмонай мою голову, как ты научилась, о

Там только страх и стыд, а кроме — пустяки

Маленькие люди и огромные стихи, ты слышишь:

[Припев]

Бит шатает голову, голову мою (Е-а, е-а)

А перед выцветшей иконою Господа молю

А бит ша… бит шатает голову, голову мою (Е-а, е-а)

А перед выцветшей иконою Господа молю

А бит ша… бит шатает голову

[Куплет 3]

Зимы довлеют, зимы довлеют

Мы умрём, когда сиги дотлеют

Мне цыганка нагадала две стекляшки коньяка

И как мы жили, как попало, так и ляжем кое-как

Там, где лютует зима, мародерствуя

Постель моя чёрная, земля моя чёрствая

Если я здесь сгину, как жил — бедно и глупо

Прорасту тайгой на руинах этого клуба

[Припев]

Бит шатает голову, голову мою

А перед выцветшей иконою Господа молю

А бит ша… бит шатает голову, голову мою

А перед выцветшей иконою Господа молю

А бит ша… бит шатает голову, голову мою (Е-а, е-а)

А перед выцветшей иконою Господа молю

А бит ша… бит шатает голову, голову мою (Е-а, е-а)

А перед выцветшей иконою Господа молю (А)

А бит ша…

[Аутро]

А бит ша… бит ша… бит ша… бит ша… бит ша…

Бит шатает…

Бит ша… бит ша… бит ша… бит ша…

Бит шатает…

Бит ша… бит ша… бит ша… бит ша…

Бит шатает голову (Е-а, е-а)

Ава-а-ава-а-ава, бит шатает голову

А-а (Псина, е)

Хаски — «Бит шатает голову»: история создания

Автором слов и музыки выступил сам артист, настоящее имя которого — Дмитрий Кузнецов. Трек вошёл в дебютный альбом «Любимые песни (воображаемых) людей», который Хаски выпустил в 2017 году. Как рассказал рэпер изданию «Афиша Daily», он долгое время переписывал и откладывал пластинку. «Всё вроде бы честно, и мне не стрёмно за него совсем. Скорее всего, это самое важное, что я в жизни сделал», — добавил Хаски.

Песня звучит тяжело и мрачно не случайно. Хаски строит тексты на образах усталости, безысходности и давления среды. Он намеренно использует вязкую манеру читки, как будто слова с трудом продираются сквозь тяжёлый инструментал. Это создаёт ощущение, что бит и правда «шатает».

Хаски — «Бит шатает голову»: интересные факты

Перед релизом своего последнего альбома «Партизан» Хаски сменил визуал всех своих предыдущих релизов, в том числе у лонгплея «Любимые песни (воображаемых) людей». Раньше у него и у песни «Бит шатает голову» была минималистичная обложка с коротким белым стихом. Сейчас же можно увидеть картинку с изображением самого Хаски. Песня «Бит шатает голову» прозвучала в фильме «Коммерсант» (2026), в котором Хаски сыграл заключённого по имени Слава.

Хаски — «Бит шатает голову»: ремиксы

В 2017 году группа 25/17 выпустила новую версию сингла. Ремикс вышел под тем же названием — «Бит шатает голову» — и сохранил общую мрачную интонацию оригинала, но привнёс узнаваемую манеру 25/17: плотный текст, жёсткий ритм, образы из той же постсоветской реальности.

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