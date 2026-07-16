Шура назвал главное отличие шоу-бизнеса 90-х от современности

Артист Шура, он же Александр Медведев, назвал ключевое отличие шоу-бизнеса 90-х от современности. По мнению певца, сегодня представителям его профессии стало тяжелей удерживать популярность. Несмотря на развитие интернета, конкуренция выросла, а внимание публики стало краткосрочным.

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Певец отметил, что в 90-е артистов было мало, и каждый самостоятельно завоёвывал любовь зрителей. Сейчас же одного вирусного хита недостаточно — нужна музыка, которая остаётся в сердцах.

Я как говорю про молодых: с утра встаёшь — они есть, спать вечером ложишься — их уже нет. Вот так.

Среди молодых исполнителей Шура особо выделил Акмаля и группу «Моя Мишель». Шура рассказал «Пятому каналу», что видел их выступления и считает, что у этих артистов серьёзное будущее.

Шура — российский эстрадный певец, прославившийся в конце 1990-х хитами «Холодная луна» и «Лето». Лауреат премий «Золотой граммофон» и «Песня года».

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