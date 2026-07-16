Звук представил собственную нейросеть для создания новых песен

Музыкальный сервис Звук представил ИИ-композитора под именем «Сингл». Эксклюзивная разработка платформы дала пользователям возможность создавать треки прямо внутри приложения. Нейросеть получила функцию генерации музыки, текста, названия и обложки по текстовому запросу.

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Для создания композиции человеку достаточно описать свою идею на русском или английском языке. Платформа предлагает генерировать трогательные поздравления для родителей, саундтреки к поездкам или весёлые песни для друзей. Готовый трек можно сохранять в коллекцию, добавлять в плейлист и отправлять близким. Функция доступна бесплатно для подписчиков СберПрайм исключительно для личного некоммерческого использования. Это первое подобное решение на российском рынке.

Генеральный директор сервиса Артём Лебедев подчеркнул, что создание музыки стало таким же простым процессом, как написание сообщения. По его словам, технологии помогут реализовать любую идею, будь то необычное поздравление или признание в чувствах, и позволят людям не только искать аудио, но и создавать его самостоятельно.

Звук изначально создавался как стриминговая платформа для поиска и прослушивания аудио. Сервис успешно внедрил алгоритмы рекомендаций для подбора контента с учётом интересов и настроения слушателей. В дальнейшем площадка начала активно развивать технологические инструменты для самовыражения пользователей через музыку. Сегодня Звук — это музыкальный сервис, в котором можно слушать песни, аудиокниги и подкасты.

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