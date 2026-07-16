Лана Дель Рей шокирует фанатов двойным релизом

Лана Дель Рей объявила о выпуске неожиданного альбома Spyda. Пластинка станет дополнением к её долгожданному кантри-релизу Stove. Даты выхода проектов пока остаются неизвестными.

© Соцсети Ланы Дель Рей

Певица работала над материалом обеих пластинок последние четыре года. Spyda описывается как масштабный проект, созданный при участии большой команды. Релиз требует ещё около месяца для завершения, после чего оба релиза отправятся в печать на виниле. Ранее вышел сингл White Feather Hawk Tail Deer Hunter, соавтором которого выступил муж певицы Джереми Дюфрен. Для возлюбленного Дель Рей, прежде зарабатывавшего охотой на аллигаторов, работа над композицией стала музыкальным дебютом. Сопродюсером релиза выступил Джек Антонофф, работавший с певицей и прежде.

Дель Рей отметила, что новые композиции стали результатом долгих ожиданий и сомнений, но в итоге превратились в два прекрасных музыкальных произведения, отражающих радость роста и необходимость начинать всё с чистого листа.

Изначально кантри-альбом носил названия Lasso и The Right Person Will Stay и должен был выйти в 2024 году. Его релиз несколько раз переносился, пока наконец не был запланирован на «неопределённое ближайшее будущее». За это время артистка выпустила треки Tough, Henry, Come On и Bluebird, а также записала песню для игры First Light, напоминает NME.

Лана Дель Рей — американская певица и автор песен, известная кинематографичным стилем и меланхоличным вокалом. Она получила мировую известность после выхода альбома Born to Die в 2012 году. Среди её главных хитов выделяются Summertime Sadness (2012), Young and Beautiful (2013) и Video Games (2011). В 2023 году артистка выпустила успешную пластинку Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd.

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