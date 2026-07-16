Россияне назвали любимых артистов для занятий спортом

Поп-артистка Zivert, рэпер Macan и группа «Кино» стали самыми популярными русскоязычными артистами, чьи композиции россияне выбирали для занятий спортом. Первое место в отечественном рейтинге заняла Zivert, а в пятёрку лидеров также вошли Женя Трофимов и Anna Asti.

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В преддверии финального матча чемпионата мира по футболу аналитики «Кион Музыки» и приложения «Фитмост» выяснили, как устроена спортивная жизнь россиян, и определили топ русскоязычных музыкантов, под песни которых респондентам нравится тренироваться больше всего.

При этом в спортивных плейлистах преобладают зарубежные исполнители: их выбирают 77 процентов опрошенных. Наиболее востребованными остаются американские группы Imagine Dragons и The Killers, певицы Шакира и Lady Gaga, а также Майкл Джексон. Результаты исследования приводит ТАСС.

Большинство россиян — 68 процентов — тренируются несколько раз в неделю. Самым популярным видом физической активности становятся силовые нагрузки. Во время занятий 82 процента респондентов предпочитают слушать музыку: она помогает концентрироваться, поддерживать нужный темп и повышать мотивацию.

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Как составить плейлист для тренировок: советы экспертов