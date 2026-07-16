Найдены утерянные треки Дэвида Боуи, записанные до его всемирной славы

18 сентября на лейбле Parlophone выйдет новый альбом David Bowie: The Shel Talmy Recordings. Пластинка будет включать десять ранее не издававшихся песен Дэвида Боуи, записанных в 1965 году.

© Соцсети Дэвида Боуи

Тогда исполнитель выступал под именем Дэви Джонс и работал со своей группой The Lower Third. Продюсером записей выступил Шел Талми, известный по сотрудничеству с The Who и The Kinks. В создании композиций также приняли участие Джимми Пейдж до его прихода в Led Zeppelin и Ники Хопкинс, игравший с The Rolling Stones и The Beatles.

Автор аннотаций к пластинке Алек Палао отметил, что эта коллекция представляет собой самую раннюю главу в музыкальном пути артиста. По его словам, звучание треков следует оценивать по стандартам британской сцены 1965 года, так как они отлично отражают атмосферу Лондона того времени и старт будущей звезды.

Помимо выпуска архива, планируется реставрация дома на 4 Plaistow Grove, где музыкант жил в юности и написал многие ранние композиции. Здание откроют для публики в 2027 году, сообщает издание NME.

Дэвид Боуи — британский рок-певец, автор песен и актер, ставший одной из самых влиятельных фигур в мировой музыке. Он прославился благодаря постоянной смене имиджа и новаторскому подходу к творчеству. Главным прорывом в его карьере стал выпуск сингла Space Oddity в 1969 году. Среди других значимых достижений музыканта — создание концептуального образа Зигги Стардаста в 1972 году и выпуск мировых хитов Life on Mars (1971), Heroes (1977) и Let's Dance (1983).

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