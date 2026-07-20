«Русский мир» под угрозой: мог ли Газманов украсть хит «Мумий Тролля»

Патриотичный трек Олега Газманова должен был стать гимном ко Дню России, но вместо этого вызвал бурную дискуссию о заимствованиях. «Рамблер» разбирается, что актёр Виторган нашёл общего между «Русским миром» Газманова и «Владивостоком 2000» и что об этом думают эксперты.

© Pavel Kashaev/Global Look Press

Как Олег Газманов попал в скандал

В июне 2024 года, в преддверии Дня России, Олег Газманов выпустил патриотичную песню «Русский мир». Автором слов и музыки был указан сам Газманов. Но актёру Максиму Виторгану, известному по фильмам «О чём говорят мужчины» и «День радио», показалось, что певец скопировал хит «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль».

Рок-песня «Владивосток 2000» была выпущена ещё в 1997 году в составе пластинки «Морская» — дебютного альбома «Мумий Тролля». Она рассказывает о Владивостоке из параллельной реальности, пережившем апокалипсис. Композицию написал лидер коллектива Илья Лагутенко. Трек стал поистине культовым, а в 1999 году вошёл в список «100 лучших песен русского рока XX века», созданного по опросу «Нашего Радио».

Основные претензии к песне Газманова касались куплетов, в которых мелодия якобы очень напоминает хит «Мумий Тролля». После того как Виторган отметил это в своих соцсетях, другие пользователи тоже нашли сходство. Но на самом деле в обоих треках в куплетных частях используются очень простые мотивы, поэтому говорить о копировании здесь сложно. При первом прослушивании эта одинаковость совсем не очевидна.

На это же обратил внимание продюсер Павел Рудченко в разговоре с порталом «Страсти»: «Я ничего схожего не нашел между песнями “Мумий Тролля” и Олега Газманова, кроме темпоритма в куплете, но это не является плагиатом. Поэтому Виторган, видимо, не обладает музыкальными способностями определёнными. То, что он ошибается в своих суждениях, это 100 процентов».

Когда Газманова ещё обвиняли в плагиате

Олега Газманова не раз обвиняли в заимствованиях. В 2018-м омский исполнитель Александр Шаханин заявил, что Газманов в своём «Бессмертном полку» скопировал его песню и клип. Представители народного артиста России опровергли это, сказав что обвинения размыты, а экспертиза, на которую ссылается Шаханин, так и не была внятно представлена.

Даже Шевчук из «ДДТ» в начале нулевых говорил, что композиция «Сделан в СССР» Газманова повторяет его трек «Рождённый в СССР». Проведённая по инициативе Газманова экспертиза не выявила признаков плагиата, а затяжной конфликт так и не перерос в судебное разбирательство.

Творчество Газманова также не раз сравнивали с западной эстрадой. Вступление к «Эскадрону» многие слушатели считали похожим на песню I Wanna Hear Your Heartbeat от группы Bad Boys Blue, а композицию «Никогда ни о чём не проси» — на хит Авичи Wake Me Up. Впрочем, такие параллели обычно не выходили за рамки обсуждений в интернете.

© Vladimir Myshkin/Russian Look

Главное: мог ли Газманов скопировать трек «Мумий Тролля»

Утверждать, что Газманов в песне «Русский мир» заимствовал мелодию из хита «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль», неверно. Плагиат не был доказан в суде, а сами артисты не комментировали ситуацию — это говорит о том, что официально у них нет претензий друг к другу. К тому же композиции сильно отличаются: мелодией в припеве, аранжировками, лирикой. Поэтому сравнение двух песен остаётся скорее предметом дискуссий среди слушателей, но не подтверждённым фактом копирования.

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