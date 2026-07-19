Лолита устроила шабаш с модным рэпером

Лолита летит на ведьминские посиделки, Seville из Artik & Asti пытается утереть нос бывшему, а Баста танцует с солисткой группы «Моя Мишель». «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках русскоязычной музыки за прошедшую неделю.

© Алексей Даничев/РИА Новости

Синглы

Баста, «Моя Мишель» — «Если я буду танцевать»

Жанр: поп.

Рядом с солисткой группы «Моя Мишель» Татьяной Ткачук даже рэпер Баста позволяет себе быть более мягким. Их новый сингл — это история любви, в которой двое видят только друг друга, и всё, чего они хотят, чтобы их танец длился бесконечно. Ткачук внесла в песню элегантность и нежность, а Баста — азарт и пыл. Их совместный трек выполнен в винтажном звучании с элементами диско и фанка. Этот стиль — визитная карточка «Моей Мишели», а Баста как истинный джентльмен подстраивается под своих коллег.

Icegergert, Лолита — «Шабаш»

Жанр: поп, хип-хоп.

С каждым релизом Icegergert всё дальше от привычного дерзкого хип-хопа. Он уже делал совместный трек с современной поп-дивой Zivert, а сейчас переключился на более опытную артистку — Лолиту. Вместе с ней он записал ведьминский трек с фолк-мотивами. Правда, создаётся впечатление, что лирику артисты записывали, не согласовывая. Если Лолита поёт про «святых сестёр», поднимающих тосты за всех, кого только можно, то Icegergert читает криминальный рэп, но уже не такой агрессивный, как раньше. Видимо, пока он не готов связываться с нечистой силой. «Музыка для любви и праздника», — прокомментировал выход трека Icegergert в своих соцсетях.

Feduk — «Губы целуют»

Жанр: поп.

Feduk решил максимально расслабиться и устроить летнюю вечеринку. Его новый сингл выполнен в стиле лёгкого хауса, который идеально подходит для ненапряжных телодвижений под открытым небом. В лирике преобладает атмосфера жизнелюбия: герой находится на вершине мира, а дождь обходит его стороной. «Слушайте, танцуйте и постарайтесь насладиться оставшимися 45 днями лета-2026», — написал Feduk по случаю релиза в соцсетях.

Seville, Artik & Asti — «Бриллиант»

Жанр: поп.

© Соцсети группы Artik & Asti

Тема бывших — одна из самых благодатных на российской эстраде. Особенно её ценит группа Artik & Asti. Не отходя от своих традиций, коллектив посвящает новую песню сильной женщине, которая после разрыва пытается показать, какой бриллиант упустил парень. Девушка ехидно говорит ему, чтобы он продолжал тусить в обществе «разноцветного стекла», пока она ищет того, кто оценит её по достоинству. Всё это Artik & Asti дополняют привычными клубными битами и эмоциональным вокалом от солистки Seville.

Zoloto — «Тоже является частью Вселенной»

Жанр: поп-рок.

Рок-группа Zoloto добавила в свою дискографию необычную работу — саундтрек к предстоящему мультфильму «Смешарики сквозь Вселенные». Песня отсылает к хиту 1989 года «Бледный бармен», также известному под названием «Тоже часть Вселенной», от «Рондо». В отличие от оригинала трек Zoloto звучит более мечтательно и нежно. Лирика в куплетах также использована другая: нет никакой девушки, которая согласна ехать с героем в такси, и бармена с дрожащей рукой. Есть только восхищения закатом и светлая грусть от расставания. Рокерский драйв заменяют чувственный вокал и мягкие переборы гитары.

«Эпатажность», «Юна» — «Уходим»

Жанр: альтернатива.

© Предоставлено менеджментом артиста

Две инди-группы выпустили сингл, посвящённый «самому странному времени года». Юношеский пыл в нём совмещается с неопределённостью и болью от разбитого сердца. Инди-романтика в этом треке звучит сквозь панк-биты и грязные гитарные риффы. В сообщении для прессы создатели песни предупреждают, что прослушивание «Уходим» может вызвать желание уволиться, переехать, развестить и вернуться к бывшей.

Lurmish — «Летом»

Жанр: инди-поп.

© Предоставлено менеджментом артиста

Для тех, у кого жара ассоциируется с меланхолией, группа Lurmish представила сингл «Летом». В нём героиня не узнаёт саму себя, будто от высоких температур у неё начинает плавиться сознание. Состояние растерянности передают постоянно повторяющиеся строки. При этом трек сохраняет танцевальную энергию, за которую отвечают электронные биты.

Альбомы

Liili — «Герои Грустных Драм»

Жанр: R&B.

Казахстанская певица Liili представила альбом, который идеально подойдёт тем, кто переживает расставание или просто хочет погрузиться в состояние летней грусти. В лонгплей вошли 11 треков, включая две короткие интерлюдии. Пластинка условно разделена на две части: первая — меланхоличная и чувственная, вторая — энергичная и самоуверенная. Героиня проходит путь от осознания конца романа до клубной тусовки. Если в начале преобладает томный R&B, то к концу подключаются хип-хоп-биты. Изюминка лонгплея — смешение языков: помимо привычных русского и английского, здесь встречаются куплеты на китайском. Всё же не зря Liili училась на переводчика.

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