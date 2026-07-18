Избежавший тюрьмы Мэрилин Мэнсон заявил, что «законы для трусов»

Рок-артист Мэрилин Мэнсон возвышается над всемирными законами, а мультиинструменталист Бек указывает «учителям и святым» на ошибки в их учениях. Британка Роуз Грей молит партнёра о физической близости, а Грейси Абрамс наоборот жалуется на то, что она сама опять всё испортила. «Рамблер» рассказывает об этих и других новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

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Синглы

Marylin Manson — Front Toward Enemy

Жанр: бунтовской рок.

Рок-музыкант Брайан Хью Уорнер, в миру известный как Мэрилин Мэнсон, представил второй сингл в поддержку грядущего релиза One Assassination Under God: Chapter 2. Премьера альбома запланирована на 14 августа. Мэнсон написал Front Toward Enemy ещё в 2024-м: как раз в разгар судебных тяжб со сразу несколькими женщинами, обвинившими артиста в сексуальных домогательствах. К январю 2026-го все обвинения были сняты, так что сегодня Мэнсон совершенно чист с юридической точки зрения.

Тем не менее контекст всё же влияет на восприятие нового трека и, в частности, на строчку «законы написаны для трусов». В любой другой ситуации подобная фраза звучала бы как логичное подстрекательство к борьбе и бунту в тон к агрессивной рок-аранжировке. Но теперь в этой строчке слышится злорадство человека, поборовшего систему.

Beck — In The Night

Жанр: меланхоличная гитарная баллада.

Американский автор-исполнитель Бек Хансен, выпускающий музыку под псевдонимом Beck, анонсировал премьеру 15-го альбома. Релиз лонгплея Ride Lonesome запланирован на 18 сентября. Титульный трек вышел чуть ранее, а вышедшая на этой неделе композиция In The Night стала уже вторым синглом в поддержку грядущего релиза. Это воздушная гитарная баллада, навеянная бессонницей и тревожными размышлениями о жизни, любви и ложной мудрости наставников. В частности, Бек уличает «учителей и святых» в том, что их монологи ведут людей к гибели, но при этом предлагает слушателю не бороться, а просто осознать опасность чужих нравоучений.

Артист не погружается в чрезмерную меланхолию и не делает далеко идущих выводов, но всё же позволяет драматичности скользнуть в его сердце и заронить зерно сомнения, которое может расцвести только поутру. Если вы склонны перед сном созерцать потолок и размышлять о судьбах вселенной, не пропускайте новинку от Бека.

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Rose Gray — Just Be Bodies

Жанр: чувственный электропоп.

Молодая электронная артистка Роуз Грей представила второй сингл в поддержку нового альбома, выход которого предварительно намечен на осень. В свежей композиции певица вновь устремляется к гедонизму как к высшей форме человеческого наслаждения. Грей предлагает возлюбленному сосредоточиться на физической близости, отказавшись от серьёзных разговоров и мыслей о неминуемой смерти. Торопливая электронная аранжировка призвана разгонять и без того взволнованное сердце лирической героини, а хрупкий чувственный вокал самой Грей придаёт песне эмоциональной глубины и искренности.

Альбомы

Gracie Abrams — Daughter From Hell

Жанр: меланхоличный инди-поп.

Для кого: для поклонников Тейлор Свифт и Оливии Родриго, а также для всех несчастно влюблённых.

Инди-поп-певица Грейси Абрамс, известная в том числе как дочь кинорежиссёра Джей Джей Абрамса, представила третью студийную пластинку. На ней артистка вновь доказала, что выступления на разогреве Тейлор Свифт не прошли для неё даром, хотя Абрамс не останавливается на подражании кумиру и пытается, хотя и неохотно, отыскать собственное звучание. В этом ей помогает особый хрипловатый тембр, придающий любому тексту почти хрустальную хрупкость.

Как и Свифт, Абрамс почти не пытается искать поводы быть счастливой, зато с хирургической точностью раскрывает все свои недостатки и обвиняет себя во всех бедах человечества. Релиз похож на хаотичную исповедь о несбывшихся романах, отношениях с семьёй и попытках сохранять улыбку при взгляде на разваливающийся мир. Едва ли можно назвать пластинку творческой эволюцией артистки. Абрамс продолжает углубляться в золотую жилу слезливой акустики для людей с вечно разбитым сердцем, не замечая самоповторов и некоторой стагнации.

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Motionless In White — Decades

Жанр: эмоциональный металкор.

Для кого: для готичных королев и королей драмы.

Американская металкор-группа Motionless In White представила седьмой студийный альбом, приуроченный к празднованию их творческого 20-летия. На протяжении 14 композиций музыканты повторно обращаются к эстетическим решениям, определившим их стилистику: к готике, вампиризму, клятвам на крови и жизни после смерти. Из-за такого подхода релиз слушается почти как сборник хитов, хотя каждая из попавших в него композиций не выходила до 2026 года.

Группа также не прошла мимо поклонников, поддерживавших их на протяжении двух десятилетий, и записала для них громкую металкор-оду Afraid Of The Dark, заряженную благодарностью и искрящейся энергетикой. Вооружившись бодрым синтвейвом, звериным экстрим-вокалом и сокрушительными ударными, Motionless In White создали громкий творческий манифест, который можно назвать достойным подарком себе и фанатам.

Eartheater — Heavenly Body: If I’m The Body You’re The Message

Жанр: медитативный альт-поп.

Для кого: для всех, кто ищет покоя в тревожных водах реальности.

Американская альт-поп-артистка Александра Дрючин, она же Eartheater, представила неожиданный седьмой альбом. Известная склонностью к вычурному поп-звучанию певица записала честную работу о материнстве и неизбежных трансформациях, последовавших за рождением её первого ребёнка. Невзирая на кричащую обложку, для которой беременная Дрючин предстала обнажённой, сам релиз лишён едкого нахальства и наоборот преисполнен искренней нежности и мягкости. Послушайте альбом, если даже прекрасные перемены жизни внушают вам экзистенциальный ужас – не исключено, что познавшей материнский дзен артистке удастся вас успокоить.

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