Глеб Викторов ушёл от женщины, чтобы спасти её «со дна»

«Повод» — сингл группы «Три дня дождя», который вышел 10 июля 2026 года. В песне лирический герой говорит о расставании, свободе и попытке не превращать боль в войну. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать песню можно здесь, а скачать её в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

© Соцсети «Три дня дождя»

Три дня дождя — «Повод»: текст песни

[Интро]

Чтобы ты не пошла ко дну

Чтобы ты не пошла ко дну

Чтобы ты не пошла ко дну

Чтобы ты не пошла ко дну

[Куплет]

Не зови меня, на западе всё по-прежнему

Всё ещё жду звонка, в наушниках «безмятежность»

Я просто сделаю две

Песни, чтобы тебя впечатлить (—тлить)

Но мы сейчас одни (У-у), казалось, что вместе

Но против нас весь мир (У-у), так же, как было в детстве (У-у)

И сколько бы ни было (У-у) над нами этих искусственных птиц

Что несут нам вести

[Припев]

Давай не дадим им повод, без мести и боли

Забыты пароли, мы под одним Богом

Ты в курсе, что ты безупречна сегодня?

Тебе ли не знать, сколько стоит свобода

[Постприпев]

Чтобы ты не пошла ко дну

Чтобы ты не пошла ко дну

Чтобы ты не пошла ко дну

Чтобы ты не пошла ко дну

Чтобы ты не-не пошла ко дну

Оставлю тебя одну, оставлю тебя одну— (У-у)

Чтобы ты не-не пошла ко дну

Оставлю тебя одну, оставлю тебя одну— (У-у)

И всё, что было между нами, было в другом мире

Не важно то, кем мы не стали, важно, что есть силы

Я путаюсь в жилом квартале

Здесь уже находили то, что нельзя произносить

[Припев]

Давай не дадим им повод, без мести и боли

Забыты пароли, мы под одним Богом

Ты в курсе, что ты безупречна сегодня?

Тебе ли не знать, сколько стоит свобода

[Постприпев]

Чтобы ты не пошла ко дну

Чтобы ты не пошла ко дну

Чтобы ты не пошла ко дну

Чтобы ты не пошла ко дну

[Аутро]

А-а, а-а, а-а, а-а, а-а, а-а, а, а

А-а, а-а, а-а, а-а, а-а, а-а, а, а

Три дня дождя — «Повод»: история создания

«Повод» вышел как отдельный сингл группы «Три дня дождя» 10 июля 2026 года. Релиз появился на лейбле Izba по лицензии Make It Music. Длительность трека — чуть больше трёх минут. Его основной мотив — вынужденное расставание, которое приносит обоим партнёрам боль, но при этом сохраняет им жизнь. В тексте лирический герой прямо объясняет свой уход: он оставляет возлюбленную одну, чтобы она не «пошла ко дну». Расставание подано как болезненный выбор, при котором человек пытается не добить отношения окончательной ссорой и не утянуть другого за собой.

Над композицией работали Глеб Викторов, Роман Степаненко, Кирилл Ермаков и Сергей Шабанов. Кирилл Ермаков известен как Lyriq — певец, композитор, саунд-продюсер и сонграйтер. Он уже участвовал в релизах «Три дня дождя», а 26 августа 2024 года упоминал, что готовит новый альбом вместе с Глебом Викторовым.

«Три дня дождя» — рок-группа, которую основал Глеб Викторов. Сначала это название было его сольным псевдонимом, но позже вокруг проекта сформировался коллектив. В песнях группы обычно соединяются альтернативный рок, электронные элементы и нервная романтическая лирика.

В треке используются плотные гитары, электронная основа, ровный ритм и высокий припев. Аранжировка держит напряжение с первых секунд: хотя куплеты звучат сдержанно, припев раскрывает песню шире и эмоциональнее.

Три дня дождя — «Повод»: видео

У песни есть лирик-видео. Ролик вышел на YouTube-канале группы вскоре после релиза трека. Это текстовое видео: в кадре нет отдельной истории с актёрами, зато слушатель сразу видит слова песни и быстрее запоминает припев.

Для «Повода» такой формат подходит: композиция держится на нескольких повторяющихся фразах, а визуальный акцент на тексте помогает сразу вытащить их на первый план.

Видео по теме от RUTUBE

Три дня дождя — «Повод»: интересные факты

В одной из строчек композиции звучит отсылка к альбому Скриптонита «безмятежность.exe». Эта пластинка вышла в декабре 2024 года и стала одним из самых экспериментальных релизов в его дискографии: в ней смешались хип-хоп, электронные приёмы, резкие звуковые переходы и мрачная лирика.

«Повод» должен войти в грядущий шестой полноформатный альбом «Три дня дождя». Релиз несколько раз переносили: сначала его ждали в феврале 2026 года, к дню рождения Глеба Викторова, затем в качестве новой даты называли 17 июля. Незадолго до этого лейбл сообщил, что альбом снова не выйдет в намеченный срок.

Среди поклонников команды за будущим альбомом закрепилось предположительное название «ТДДLand». Глеб Викторов раньше анонсировал его в своём Telegram-канале. В названии есть отсылка к Bratland — альбому Macan, в финальной песне которого «Здравствуй» участвовали «Три дня дождя». Продюсер группы Сергей Слэм позже намекал, что это название не стоит воспринимать слишком буквально: «ТДДLand альбом не называется, ребята, ну это же мем».

В будущий альбом также должны войти песни «Чёртова весна» и «Хороший мальчик», впервые опубликованные в 2026 году. В этих треках рядом с привычной рок-драмой появились синтезаторные элементы и более плотная цифровая основа.

Глеб Викторов родился 20 февраля 1996 года в Кызыле. Широкую известность проект «Три дня дождя» получил в начале 2020-х: песни «Демоны», «Где ты», «Отпускай», «Перезаряжай», «За край», «Кристаллические лярвы» и «Слёзы на ветер» помогли группе закрепиться на российской альтернативной сцене.

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