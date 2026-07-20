Радиостанция Studio 21 закрывается после 9 лет вещания

Хип-хоп-проект Studio 21, принадлежащий «Европейской медиагруппе» (ЕМГ), завершит свою деятельность в ближайшее время. Официальные представители компании воздерживаются от комментариев относительно причин принятого решения.

© Соцсети Studio 21

Радиостанция начала работать в 2017 году. Учредителем выступила «Европейская медиагруппа» — она же управляет «Европой Плюс» и «Дорожным радио». С самого старта Studio 21 задумывалась как первая в стране FM-волна, целиком посвящённая рэп-культуре. В эфире ставили треки российских и зарубежных исполнителей, выходили авторские рубрики, звучали интервью с музыкантами и диджей-миксы.

В прощальном обращении в соцсетях команда радиостанции заявила:

9 лет мы поднимали музыкальную культуру на новый уровень. 9 лет — это большой срок для любого бренда… В ближайшее время Studio 21 прекратит своё вещание.

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