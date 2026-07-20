Мадонна на джипе и интимный Бибер: как прошло шоу в перерыве финала ЧМ-2026

19 июля 2026 года на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси состоялся финальный матч чемпионата мира между Испанией и Аргентиной. Так как американцы очень любят шоу, впервые в истории FIFA между таймами прошло выступление с участием мегапопулярных артистов. «Рамблер» рассказывает, чем оно запомнилось и оправдало ли ожидания.

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Церемония перед матчем

Перед матчем прошла традиционная церемония закрытия. Вечер открыла американская актриса и певица Дженнифер Хадсон, за которой из ложи наблюдали Дональд и Мелания Трамп. Артистка исполнила гимн США The Star-Spangled Banner.

Следом на поле вышли британский певец Робби Уильямс, экс-солистка The Pussycat Dolls Николь Шерзингер и итальянская артистка Лаура Паузини в синих нарядах, в окружении знаменосцев от всех 48 стран-участниц. Они выступили с официальным гимном FIFA под названием Desire. Затем на поле появился Том Круз. Актёр выступил с мотивирующей речью о силе футбола под пафосную музыку, словно из голливудского блокбастера: «И вот мы собрались в финальный раз — давайте же почтим турнир, что сплотил весь мир. Давайте славить друг друга. Это футбол. Это единство. Это величие».

Гимн Аргентины исполнила аргентинская певица Мария Бесерра, гимн Испании — квинтет из Испании Spanish Brass. В предматчевой программе также выступили блогер IShowSpeed с песней Champions и рэпер Post Malone. Последний представил новую песню Chrome Heartbreaker и хит Wow., а затем пригласил своего коллегу по жанру Swae Lee для совместного исполнения трека Sunflower.

Шоу в перерыве: все выступления по порядку

Модель «шоу в перерыве» была скопирована с американского «Супербоула». Куратором этой музыкальной вставки выступил фронтмен поп-рок-группы Coldplay Крис Мартин. Всего эта часть заняла около 11 минут, а весь перерыв растянулся почти до получаса вместо стандартных 15 минут.

© Tullio Puglia - FIFA/Getty Images

1. Мадонна — Music

Шоу открыла Мадонна: она появилась в подтрибунном помещении из гигантского диско-шара и исполнила трек Music — хит 2000 года, достигавший первой строчки Billboard Hot 100. Это была единственная часть, записанная заранее. После артистка со всем присущим ей пафосом выехала на поле на джипе в компании легендарных бывших футболистов сборной Бразилии Роналдо и Роналдиньо.

2. Густаво Дудамель и оркестр — Seven Nation Army

Венесуэльский дирижёр Густаво Дудамель представил симфоническую версию Seven Nation Army группы The White Stripes. Неожиданным украшением номера стали знаменитые кукольные персонажи из The Muppet Show, органично вписавшиеся в оркестровую картину.

3. BTS — Dynamite

© Florencia Tan Jun/Getty Images

Начался номер с ритмичных воскликов «Ух», которые стали отсылкой к ритуалу сборной Норвегии. После своих побед команда и болельщики имитируют греблю на лодках на манер викингов. Этот звук плавно перешёл в хит Dynamite от южнокорейского бойз-бэнда BTS. Группа даже изменила лирику песни под событие. Например, строчка «игра в пинг-понг» превратилась в «игру в футбол». Хотя артисты прилетели из Парижа в ночь перед матчем и времени на репетиции у них почти не было, они выдали чёткую хореографию, которая отлично подошла стадионному шоу.

4. Джастин Бибер — Everything Hallelujah

Неожиданно на поле появился актёр Джейсон Судейкис в образе тренера футбольной команды Тедда Лассо из одноимённого популярного сериала. К нему подошёл Джастин Бибер и начал свой номер с акустической версией песни Everything Hallelujah из его последнего студийного альбома Swag II. Публика неоднозначно отреагировала на этот интимный номер с минимумом спецэффектов, который в сравнении с предыдущими выступлениями выглядел очень выбивающимся.

5. Шакира и Burna Boy — Dai Dai

© Maddie Meyer - FIFA/Getty Images

Одним из самых ожидаемых моментов стал выход Шакиры и нигерийского музыканта Burna Boy с официальным гимном этого мундиаля турнира Dai Dai. К ним присоединилась детская подтанцовка, которую Шакира набирала в интернете. Туда же попала юная российская танцовщица Есения Михеева.

6. Крис Мартин и детский хор — We Dance

Закрыл программу лидер Coldplay Крис Мартин вместе с детским хором PS22 Chorus с песней We Dance, написанной специально для этого шоу. На поле вернулись Шакира, BTS и Густаво Дудамель. На газоне выложили слово LOVE, где буква «O» была оформлена в виде глобуса, а над стадионом рассыпался фейерверк.

Примечательно, что этот номер был вырезан из российской трансляции, которую вёл «Матч ТВ». При этом организаторы постарались — и на разрисованном огромном полотне среди множества слов появилось и российское «Любовь».

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Оправдало ли шоу ожидания

FIFA явно делала ставку на размах и звёздный состав — и с этой задачей справилась. За 11 минут зрители увидели шесть очень разных номеров, но из-за плотного темпа программа местами казалась перегруженной, а цельного сюжета не сложилось. Зато сама идея вынести такое шоу в перерыв сработала: финал стал ещё более праздничным и по-настоящему объединяющим событием.

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