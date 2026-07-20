Сын Децла выступил против идеи депутатов

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий заявил, что российская эстрада стала штампованной и потеряла свою индивидуальность. Это заявление последовало в ответ на идею депутатов установить общий дресс-код для артистов.

© Соцсети Антония Толмацкого

По его словам, единые стандарты — плохая затея. Артист признался, что никак не может повлиять на подобные решения, но выступает за свободу самовыражения. Об этом Антоний рассказал корреспонденту «Пятого канала» на VK Fest 2026.

А сейчас? Я не знаю, мне кажется, классно, когда в школе нет формы. Мне кажется, классно, когда люди могут просто выражаться.

Антоний Толмацкий — сын известного рэпера Кирилла Толмацкого, наиболее известного как Децл. Тот стал одним из первых популярных исполнителей русского рэпа на рубеже 2000-х. Сам Антоний тоже занимается музыкой, его псевдоним — Juzeppe Junior.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Мажор, хотевший подстроить свою смерть: кем на самом деле был Децл