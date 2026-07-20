Лиам Галлахер раскрыл, когда ждать новый альбом Oasis

Лиам Галлахер остудил надежды поклонников: новой пластинки Oasis в ближайшем будущем не планируется. Музыкант объяснил, что давление и завышенные ожидания вокруг возможного альбома только отталкивают его от этой идеи.

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Поводом стал комментарий фаната, который написал, что новый альбом группы «изменит жизни». В ответ Лиам написал в соцсетях:

Нет, я просто не готов к критике, если он не продастся тиражом сто миллионов копий за первый час, не избавит человечество от неприятного запаха изо рта и запоров, если он не повернёт время вспять для Шер. Давайте лучше сыграем концерты и будем счастливы, спасибо.

Галлахер уточнил, что если альбом и появится, то в духе прежнего Oasis — без экспериментов с электроникой.

Лиам Галлахер — британский рок-музыкант, вокалист группы Oasis, одной из самых влиятельных групп брит-попа 1990-х. Вместе с братом Ноэлом Галлахером он записал культовые хиты Wonderwall и Don't Look Back In Anger, которые принесли коллективу мировую известность. После распада Oasis в 2009 году Лиам выпускал сольные альбомы. В 2024-м братья объявили о воссоединении Oasis.

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Ноэль Галлахер поделился впечатлениями о воссоединении Oasis