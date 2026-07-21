Гришаева заявила о кризисе музыкального кино в России

Актриса Нонна Гришаева, заслуженная артистка России, считает, что жанр музыкального кино сегодня почти пропал из отечественного кинематографа.

© Соцсети Нонны Гришаевой

Гришаева призналась, что хотела бы чаще участвовать в подобных проектах. Актриса отметила, что прежде такие фильмы занимали заметное место у зрителей, и напомнила: в праздничные дни многие до сих пор с удовольствием смотрят работы Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

В последнее время музыкальное кино у нас почему-то не снимается. А мне, как поющей актрисе, конечно, очень хотелось бы сыграть роль в таком фильме.

Нонна Гришаева снимается в кино, играет в театре и работает телеведущей. Она известна работами в проекте «Большая разница», ролями в театре и музыкальных постановках. Например, Гришаева принимала участие в мюзиклах «Зубастая няня» и «Джуди».

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