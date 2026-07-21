Ваня Дмитриенко стал мишенью для недоступной девушки

Ваня Дмитриенко — «Недоступна»: текст песни, интересные факты, видео, слушать трек, плагиат
«Недоступна» — сингл Вани Дмитриенко, который вышел 10 июля 2026 года на лейбле Zion Music. В песне артист снова обращается к драме сложного притяжения: возлюбленная остаётся рядом, но не подпускает к себе, а лирический герой чувствует себя мишенью. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать песню можно здесь, а скачать её в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.
Ваня Дмитриенко — «Недоступна»: текст песни
[Куплет 1]
Может, я останусь с тобой
Если ты боишься уснуть
Люди одиноки порой
А ты одиночества суть
Засыпай под гул моих слов
Разбирая фразы в слогах
Я твоих сомнений покой
Твоего дыхания слуга
[Предприпев]
Хочешь, я стану всем, что ты так боялась спасти
Может, отпущу тебя, чтобы завтра снова найти
Прячем искры в глазах, чтобы не сгореть
Хочешь, можем не спать, я буду смотреть
Изучать твою боль, твои линии
Назову любовь твоим именем
[Припев]
Отпускаем пульс, тайны, ответы
Я тебя узнал, узнаю, где ты
Пробуешь на вкус пряное утро
Если ты со мной, ты недоступна
[Постприпев]
Ла-ла-ла-а-а, ла-ла-ла-а-а
Ла-ла-ла-а-а, ла-ла-ла-а-а
Ла-ла-ла-а-а, ла-ла-ла-а-а
Ла-ла-ла-а-а, ла-ла-ла-а-а
[Куплет 2]
Ты так рисуешься прямо напротив глаз моих
А мы, как улица, названы именем других
Я тебя выстоял, не проиграв твою дуэль
Но ты в меня выстрелишь, я же твоя мишень
Ты мой свет, а я тень, вижу каждый шаг
Кажется, мир тает, но с тобой так легко дышать
Времени не хватит, чтобы ждать даже пару дней
Закрываешь дверь, и за ней ты моя теперь
[Бридж]
Отпускаем пульс, тайны, ответы
Я тебя узнал, узнаю, где ты
Пробуешь на вкус пряное утро
Если ты со мной, а-а
[Припев]
Отпускаем пульс, тайны, ответы
Я тебя узнал, узнаю, где ты
Пробуешь на вкус пряное утро
Если ты со мной, ты недоступна
[Аутро]
Ла-ла-ла-а-а, ла-ла-ла-а-а
Ла-ла-ла-а-а, ла-ла-ла-а-а
Ла-ла-ла-а-а, ла-ла-ла-а-а
Ла-ла-ла-а-а, ла-ла-ла
Ваня Дмитриенко — «Недоступна»: история создания
«Недоступна» вышла как отдельный сингл Вани Дмитриенко 10 июля 2026 года. Над песней работали сам Дмитриенко, Максим Зайцев, Денис Власов и Матвей Ветров. Продюсером трека стал сам Дмитриенко.
Эта команда уже работала над другими релизами артиста. Зайцев, Власов и Ветров участвовали в создании песен «Шёлк», «Настоящая» и «Силуэт». Каждая из них стала хитом.
В треке используются ровный бит, электронная поп-основа, мягкие клавишные оттенки и цепкий вокальный мотив. Аранжировка держит средний темп, оставляет голос в центре и постепенно усиливает напряжение перед припевом. По темпу «Недоступна» ближе к танцевальному попу, но настроение ближе к нервному и драматичному.
Ваня Дмитриенко — «Недоступна»: видео
У «Недоступна» есть mood video — ролик на 2 минуты 53 секунды, опубликованный 10 июля 2026 года. Видео снято в минималистичном формате: в кадре появляются сам Дмитриенко и музыканты, а монтаж следует за ритмом песни. Отдельной сюжетной линии в ролике нет: акцент сделан на исполнении и образе артиста.
Видео быстро попало в тренды YouTube. За неделю после премьеры ролик поднялся до 49-го места в российских трендах YouTube и до 23-й строчки в Беларуси.
Ваня Дмитриенко — «Недоступна»: интересные факты, обвинения в плагиате
«Недоступна» вышла после новой волны успеха Дмитриенко. В 2025 году певец столкнулся с резким ростом популярности: сработали смена имиджа, более взрослая подача и переход к заряженному поп-рок-звучанию. Песни «Настоящая», «Шёлк» и «Силуэт» помогли ему оказаться в центре внимания уже в качестве заметного поп-артиста, а не кумира детей и подростков.
Ещё до премьеры вокруг песни возник спор о возможном сходстве с чужим треком. Белорусский исполнитель Hollyflame, он же Владислав Лапай, опубликовал в соцсетях ролик, где сравнил новую композицию Дмитриенко со своей песней «Нежность», вышедшей осенью 2025 года. Музыкант наложил два фрагмента друг на друга и обратился к коллеге: по словам Hollyflame, вместо такой ситуации они могли бы записать совместный трек. Позже артист удалил публикацию, а директор Дмитриенко Елизавета Щербинская в комментарии «Газете.Ru» предположила, что произошла ошибка.
Ваня Дмитриенко родился 25 октября 2005 года в Красноярске. Широкая известность пришла к нему после песни «Венера-Юпитер», вышедшей в 2021 году. После этого артист продолжил выпускать новые релизы, сниматься в кино и сериалах, работать с крупными артистами и постепенно менять звучание в сторону более взрослой поп-рок-подачи.