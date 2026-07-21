Ваня Дмитриенко стал мишенью для недоступной девушки

«Недоступна» — сингл Вани Дмитриенко, который вышел 10 июля 2026 года на лейбле Zion Music. В песне артист снова обращается к драме сложного притяжения: возлюбленная остаётся рядом, но не подпускает к себе, а лирический герой чувствует себя мишенью. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать песню можно здесь, а скачать её в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

© Соцсети Вани Дмитриенко

Ваня Дмитриенко — «Недоступна»: текст песни

[Куплет 1]

Может, я останусь с тобой

Если ты боишься уснуть

Люди одиноки порой

А ты одиночества суть

Засыпай под гул моих слов

Разбирая фразы в слогах

Я твоих сомнений покой

Твоего дыхания слуга

[Предприпев]

Хочешь, я стану всем, что ты так боялась спасти

Может, отпущу тебя, чтобы завтра снова найти

Прячем искры в глазах, чтобы не сгореть

Хочешь, можем не спать, я буду смотреть

Изучать твою боль, твои линии

Назову любовь твоим именем

[Припев]

Отпускаем пульс, тайны, ответы

Я тебя узнал, узнаю, где ты

Пробуешь на вкус пряное утро

Если ты со мной, ты недоступна

[Постприпев]

Ла-ла-ла-а-а, ла-ла-ла-а-а

Ла-ла-ла-а-а, ла-ла-ла-а-а

Ла-ла-ла-а-а, ла-ла-ла-а-а

Ла-ла-ла-а-а, ла-ла-ла-а-а

[Куплет 2]

Ты так рисуешься прямо напротив глаз моих

А мы, как улица, названы именем других

Я тебя выстоял, не проиграв твою дуэль

Но ты в меня выстрелишь, я же твоя мишень

Ты мой свет, а я тень, вижу каждый шаг

Кажется, мир тает, но с тобой так легко дышать

Времени не хватит, чтобы ждать даже пару дней

Закрываешь дверь, и за ней ты моя теперь

[Бридж]

Отпускаем пульс, тайны, ответы

Я тебя узнал, узнаю, где ты

Пробуешь на вкус пряное утро

Если ты со мной, а-а

[Припев]

Отпускаем пульс, тайны, ответы

Я тебя узнал, узнаю, где ты

Пробуешь на вкус пряное утро

Если ты со мной, ты недоступна

[Аутро]

Ла-ла-ла-а-а, ла-ла-ла-а-а

Ла-ла-ла-а-а, ла-ла-ла-а-а

Ла-ла-ла-а-а, ла-ла-ла-а-а

Ла-ла-ла-а-а, ла-ла-ла

Ваня Дмитриенко — «Недоступна»: история создания

«Недоступна» вышла как отдельный сингл Вани Дмитриенко 10 июля 2026 года. Над песней работали сам Дмитриенко, Максим Зайцев, Денис Власов и Матвей Ветров. Продюсером трека стал сам Дмитриенко.

Эта команда уже работала над другими релизами артиста. Зайцев, Власов и Ветров участвовали в создании песен «Шёлк», «Настоящая» и «Силуэт». Каждая из них стала хитом.

В треке используются ровный бит, электронная поп-основа, мягкие клавишные оттенки и цепкий вокальный мотив. Аранжировка держит средний темп, оставляет голос в центре и постепенно усиливает напряжение перед припевом. По темпу «Недоступна» ближе к танцевальному попу, но настроение ближе к нервному и драматичному.

Ваня Дмитриенко — «Недоступна»: видео

У «Недоступна» есть mood video — ролик на 2 минуты 53 секунды, опубликованный 10 июля 2026 года. Видео снято в минималистичном формате: в кадре появляются сам Дмитриенко и музыканты, а монтаж следует за ритмом песни. Отдельной сюжетной линии в ролике нет: акцент сделан на исполнении и образе артиста.

Видео по теме от RUTUBE

Видео быстро попало в тренды YouTube. За неделю после премьеры ролик поднялся до 49-го места в российских трендах YouTube и до 23-й строчки в Беларуси.

Ваня Дмитриенко — «Недоступна»: интересные факты, обвинения в плагиате

«Недоступна» вышла после новой волны успеха Дмитриенко. В 2025 году певец столкнулся с резким ростом популярности: сработали смена имиджа, более взрослая подача и переход к заряженному поп-рок-звучанию. Песни «Настоящая», «Шёлк» и «Силуэт» помогли ему оказаться в центре внимания уже в качестве заметного поп-артиста, а не кумира детей и подростков.

Ещё до премьеры вокруг песни возник спор о возможном сходстве с чужим треком. Белорусский исполнитель Hollyflame, он же Владислав Лапай, опубликовал в соцсетях ролик, где сравнил новую композицию Дмитриенко со своей песней «Нежность», вышедшей осенью 2025 года. Музыкант наложил два фрагмента друг на друга и обратился к коллеге: по словам Hollyflame, вместо такой ситуации они могли бы записать совместный трек. Позже артист удалил публикацию, а директор Дмитриенко Елизавета Щербинская в комментарии «Газете.Ru» предположила, что произошла ошибка.

Ваня Дмитриенко родился 25 октября 2005 года в Красноярске. Широкая известность пришла к нему после песни «Венера-Юпитер», вышедшей в 2021 году. После этого артист продолжил выпускать новые релизы, сниматься в кино и сериалах, работать с крупными артистами и постепенно менять звучание в сторону более взрослой поп-рок-подачи.

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