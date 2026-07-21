Клип Gangnam Style поставил новый исторический рекорд

Видеоклип Psy на композицию Gangnam Style стал первым в жанре K-pop, которому удалось преодолеть отметку в 6 миллиардов просмотров на YouTube. Видео было опубликовано более 14 лет назад.

© YouTube-канал @officialpsy

Режиссёром ролика выступил Чо Су Хён. В видео Psy создаёт настоящий ажиотаж своим характерным танцевальным стилем. К числу наиболее запоминающихся эпизодов относятся сцена в конюшне и фрагмент, в котором корейский артист исполняет песню в лифте, расположившись на полу между ног танцующего мужчины.

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В 2012 году композиция достигла второго места в американском хит-параде Billboard Hot 100. Именно это видео стало первым в истории YouTube, набравшим миллиард просмотров.

Psy (настоящее имя — Пак Чэ Сан) — южнокорейский рэп-исполнитель, певец автор песен. Мировую славу ему принёс именно этот вирусный трек, выпущенный в 2012 году. В дискографии музыканта числится девять студийных пластинок.

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