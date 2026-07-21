Названы главные артисты первого полугодия

Музыкальный сервис «Звук» опубликовал итоги первого полугодия 2026 года. В пятёрку самых заметных исполнителей вошли Mia Boyka, Ваня Дмитриенко, Баста, Bearwolf и Icegergert.

© Соцсети артиста

Среди самых популярных композиций полугодия сервис выделил «Экспонат» Mia Boyka, «Мальборо» Sayan, «Феникс» Bearwolf, «Жиганская» Jakone и Killiana, «Тону» Hollyflame, «Шадэ» By Индия, Xcho и Мота , «Шёлк» Вани Дмитриенко, «67» Gazan, «Кукла» Vonamour и «Дискотеки Аварии», а также «Купер» Sqwoz Bab.

Именно «Купер» стал главным хитом периода. Трек, изначально появившийся в рекламной кампании, благодаря коротким видео зажил самостоятельной жизнью и поднялся на вершины чартов. Как отмечает сервис, услышать повсюду также можно было «Мальборо» Sayan.

По статистике Звука, мемы по-прежнему имели большое влияние на чарты. Именно так в топ попал трек «67» Gazan.

Первое полугодие также порадовало возвращениями. Мальбэк возобновил сотрудничество с Сюзанной, а Баста и Гуф выпустили второй совместный альбом спустя 25 лет. Отдельной темой стала музыка, созданная с помощью нейросетей: в начале года такие песни быстро набирали популярность. Среди примеров — композиция проекта СДП «Сыпь, гармоника!» на стихи Сергея Есенина, трек «Шадэ» By Индия, Xcho и Мота с нейросетевыми фрагментами, а также ИИ-песня «Ворона» Кэнни и МС Дымки.

Все итоги собраны в отдельном разделе Звука.

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Миа Бойка — «Экспонат»: текст песни, интересные факты, слушать трек