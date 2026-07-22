Как девочка из интерната стала голосом «Золотого кольца»: история Надежды Кадышевой

Её песни звучат на свадьбах и поминках, застольях, в такси, концертных залах и роликах, которые зумеры репостят с видом людей, внезапно нашедших национальное сокровище в бабушкином серванте. Народная артистка России, солистка ансамбля «Золотое кольцо» — это только официальные титулы Надежды Кадышевой. «Рамблер» рассказывает, почему Надежда Кадышева оказалась в интернате, где встретила будущего мужа Александра Костюка и как стала артисткой, чьи песни пережили несколько эпох и спокойно добрались до TikTok.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Справочная информация

Полное имя: Надежда Никитична Кадышева

Дата рождения: 1 июня 1959 года

Место рождения: деревня Горки, Татарстан

Знак зодиака: Близнецы

Рост: 162 см

Музыкальный жанр: русская народная музыка, народная эстрада

Образование: Музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова; Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных

Звание: Народная артистка России

Дискография (официальные альбомы):

«Течёт ручей» (1993)

«Ой, цветёт калина» (1995)

«Золотое кольцо» (1996)

«Ах, эта красная рябина» (1997)

«Я тебя не забуду» (1998)

«Сладка ягода» (1999)

«Серебряная свадьба» (2001)

«Надежда» (2004)

«Родная земля» (2007)

«Живи, родник» (2010)

«Я люблю тебя, Россия» (2014)

Детство и юность: интернат, фабрика и первый голос

© Evguenii Matveev/globallookpress.com

Надежда Кадышева родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки в Татарстане. Отец работал на железной дороге, мать занималась домом и детьми. Семья была большой, жизнь — простой, а маршрут детства зависел исключительно от обстоятельств: куда отправляли отца по работе, туда и переезжали.

Когда Кадышевой было десять лет, умерла её мать. Отец женился во второй раз, отношения в семье стали сложными, и Надежду вместе с младшей сестрой отправили в школу-интернат в Бугульме.

Именно в интернате будущая артистка начала петь на школьных концертах. Голос у неё был такой, что даже советская реальность с её коридорами, линейками и воспитательной строгостью не смогла сделать вид, будто ничего особенного не происходит.

После восьмого класса Кадышева уехала к старшей сестре в Подмосковье. В Лобне она устроилась мотальщицей на хлопкопрядильную фабрику «Красная Поляна». С четырнадцати лет постоянными спутниками Кадышевой стали многочасовые смены, станки, нитки и мечта о сцене. В красивом фильме в этот момент появился бы добрый продюсер с чемоданом денег. В реальности будущую артистку сопровождали бобины, шум цеха и подготовительные курсы после работы.

Образование: с третьего раза — и насовсем

Поступить в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова Кадышевой удалось не сразу. Первые попытки закончились отказом: комиссия не разглядела в девушке с фабрики будущую народную артистку. Но Кадышева не сдалась: она занималась вокалом, работала и снова пробовала. В итоге поступила с третьего раза, а затем продолжила обучение в институте имени Гнесиных — в классе профессора Нины Мешко, одного из крупных специалистов по народному пению.

Во время учёбы Кадышева пела в ансамбле «Россияночка». Там накапливался сценический опыт, без которого хороший голос остаётся просто хорошим голосом, а не профессией. Кадышева же постепенно превращала природные данные в инструмент: громкий, яркий и очень живучий.

Александр Костюк и «Золотое кольцо»

© Сергей Величинский/РИА Новости

В студенческие годы произошло знакомство, которое определило и личную, и профессиональную биографию певицы. В общежитии Кадышева встретила Александра Костюка. Он учился в Гнесинке, играл на баяне и позже стал человеком, без которого историю «Золотого кольца» невозможно рассказывать.

В 1983 году Кадышева и Костюк поженились, в 1984-м у них родился сын Григорий. Союз быстро вышел за пределы формулы «муж, жена и семейный альбом». Костюк стал руководителем, композитором и главным организатором «Золотого кольца», а Кадышева — главным лицом и голосом ансамбля. Коллектив появился в 1988 году и быстро превратился в фундаментальный столп народной эстрады, не сдающий позиций и сегодня.

В основе «Золотого кольца» была понятная, но мощная идея: соединить народную песенную традицию с эстрадной подачей, ярким сценическим образом и концертным размахом. То есть вынести русскую народную песню из условной зоны «для отчётного концерта в ДК» и поставить её на большую сцену — с костюмами, светом, хореографией и припевами, которые потом невозможно вытрясти из головы даже бытовым пылесосом.

Первые гастроли коллектива проходили в том числе за рубежом. «Золотое кольцо» выступало в США, Японии и Европе, а затем стало активно работать для российской аудитории. В 1990-е, когда страна металась между «Ласковым маем» и Иосифом Кобзоном, рынками, кассетами и общим ощущением политической нестабильности, песни Кадышевой внезапно оказались очень к месту. В них была простая мелодия, сильный голос и та степень народной драмы, которая хорошо ложится и на праздник, и на кухонное переживание.

Чем была примечательна Кадышева

© Владимир Федоренко/РИА Новости

Кадышева стала узнаваемой не только благодаря голосу. Её образ — отдельная достопримечательность российской эстрады. Яркие платья, золото, блеск, декоративная роскошь, народные мотивы и выражение лица человека, который сейчас споёт так, что у зрителя в пятом ряду вспомнятся все личные ошибки с 1997 года.

В этом и был парадокс «Золотого кольца». С одной стороны, ансамбль работал с народной песней и привычной для старшего поколения эстетикой. С другой — выглядел так ярко, что рядом многие эстрадные коллеги казались людьми, пришедшими на сцену в режиме энергосбережения. Кадышева не пыталась быть скромной хранительницей традиции в музейных тапочках. Она превратила народную эстраду в большое, почти цирковое шоу — с кэмпом, размахом и костюмами.

Главными песнями ансамбля стали «Течёт ручей», «Широка река», «Я не колдунья», «Виновата ли я», «Плывёт веночек» и другие композиции. Часть из них настолько въелась в народную память, что слушателю уже трудно отделить авторскую эстраду от фольклора. Слова вроде простые, мелодия вроде знакомая, а потом внезапно обнаруживается, что ты поёшь припев с уверенностью человека, которому текст передали по наследству вместе с сервизом.

В 1999 году Кадышевой присвоили звание Народной артистки России. Для исполнительницы народной эстрады это было не просто формальное признание, а фиксация статуса: она перестала быть артисткой «для своей аудитории» и стала частью большого музыкального ландшафта страны.

© Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

Личная жизнь: муж, сын и венчание в Сан-Франциско

Личная жизнь Кадышевой тесно связана с Александром Костюком. Они вместе с начала 1980-х: брак, сын, общий коллектив, гастроли, песни, театр и десятилетия совместной работы на благо российской музыки. В таких историях романтика обычно быстро превращается в расписание, сметы и репетиции, но у Кадышевой и Костюка творческий союз оказался устойчивым. Он придумывал и организовывал, она пела — и эта конструкция пережила куда больше, чем многие модные проекты, собранные на сезон и один удачный припев.

В 1992 году супруги обвенчались в православном храме в Сан-Франциско. Коллектив тогда активно работал на иностранную аудиторию, поэтому венчание в Америке стало яркой частью той самой гастрольной главы, с которой начиналась большая история ансамбля.

Сын Григорий Костюк тоже связан с семейным делом. Он стал концертным директором «Золотого кольца» и выступает вместе с матерью.

Испытания и здоровье

© Evguenii Matveev/globallookpress.com

В биографии Кадышевой были не только сцена, гастроли и платья с блеском, способным заменить малую иллюминацию. Примерно в 1989–1990 годах, когда певице было около 30 лет, врачи поставили ей страшный диагноз — рак груди. Кадышева тогда была на пике популярности и мысленно уже прощалась со сценой, но во время операции выяснилось, что диагноз оказался ошибочным.

Через несколько лет история почти повторилась: у артистки снова обнаружили опухоль и снова заподозрили онкологию. На этот раз всё тоже обошлось, но пережитый страх не исчез вместе с медицинской ошибкой. К 40 годам Кадышева столкнулась с депрессией: постоянной тревогой, апатией. По словам певицы, справиться с этим состоянием ей помогли врач и поддержка мужа Александра Костюка.

Надежда Кадышева сегодня

«Золотое кольцо» продолжает работать, а Кадышева по-прежнему выходит на сцену. Но в последние годы в её карьере случился удивительный сюжетный поворот. Певицу открыла для себя молодая аудитория.

Зумеры и миллениалы начали массово использовать её песни в коротких видео, приходить на концерты, подпевать «Плывет веночек» и вести себя так, будто народная эстрада всегда была их тайным эмоциональным убежищем. Песням Кадышевой для этого не пришлось переодеваться в актуальный звук или притворяться новым инди-релизом. Они просто дождались момента, когда молодые слушатели внезапно решили: а почему бы действительно не выбрать быть счастливыми под «Течёт ручей».

В 2024–2025 годах интерес к Кадышевой заметно вырос: о её новой популярности писали медиа, билеты на концерты начали расходиться активнее, а сама певица оказалась в роли артистки, которая снова стала модной не потому, что гналась за трендами, а потому что тренды внезапно прибежали к ней сами.

© Пелагия Тихонова/РИА Новости

В 2025 году имя Кадышевой оказалось в новостях и из-за неприятного инцидента в Иванове. После концерта 30 апреля зрительница пробралась за занавес, схватила певицу за шею и попыталась задать вопросы о семейных скандалах. Полиция начала проверку, а позже СМИ со ссылкой на Mash сообщили, что женщина на допросе призналась: действовала не по своей воле. По её словам, ей предложили заработать на «громком» эксклюзиве — подойти к Кадышевой, вывести её на разговор о семье и обязательно записать ответ на камеру.

История Кадышевой — это история о том, что упорство не гарантирует лёгкого пути, но иногда приводит к очень громкому результату. Интернат в Бугульме, фабрика в Лобне, неудачные поступления, Гнесинка, ошибочный диагноз, депрессия, десятилетия на сцене и новый всплеск популярности среди людей, которые могли впервые услышать её голос из ролика в соцсетях. Биография, в которой ничего особенно не надо придумывать: реальность и так справилась лучше нейросети.

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