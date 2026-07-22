Как девочка из интерната стала голосом «Золотого кольца»: история Надежды Кадышевой

Биография Надежды Кадышевой: детство, семья, муж Александр Костюк и ансамбль «Золотое кольцо»
Её песни звучат на свадьбах и поминках, застольях, в такси, концертных залах и роликах, которые зумеры репостят с видом людей, внезапно нашедших национальное сокровище в бабушкином серванте. Народная артистка России, солистка ансамбля «Золотое кольцо» — это только официальные титулы Надежды Кадышевой. «Рамблер» рассказывает, почему Надежда Кадышева оказалась в интернате, где встретила будущего мужа Александра Костюка и как стала артисткой, чьи песни пережили несколько эпох и спокойно добрались до TikTok.
Лучшие песни
Справочная информация
Полное имя: Надежда Никитична Кадышева
Дата рождения: 1 июня 1959 года
Место рождения: деревня Горки, Татарстан
Знак зодиака: Близнецы
Рост: 162 см
Музыкальный жанр: русская народная музыка, народная эстрада
Образование: Музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова; Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных
Звание: Народная артистка России
Дискография (официальные альбомы):
- «Течёт ручей» (1993)
- «Ой, цветёт калина» (1995)
- «Золотое кольцо» (1996)
- «Ах, эта красная рябина» (1997)
- «Я тебя не забуду» (1998)
- «Сладка ягода» (1999)
- «Серебряная свадьба» (2001)
- «Надежда» (2004)
- «Родная земля» (2007)
- «Живи, родник» (2010)
- «Я люблю тебя, Россия» (2014)
Детство и юность: интернат, фабрика и первый голос
Надежда Кадышева родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки в Татарстане. Отец работал на железной дороге, мать занималась домом и детьми. Семья была большой, жизнь — простой, а маршрут детства зависел исключительно от обстоятельств: куда отправляли отца по работе, туда и переезжали.
Когда Кадышевой было десять лет, умерла её мать. Отец женился во второй раз, отношения в семье стали сложными, и Надежду вместе с младшей сестрой отправили в школу-интернат в Бугульме.
Именно в интернате будущая артистка начала петь на школьных концертах. Голос у неё был такой, что даже советская реальность с её коридорами, линейками и воспитательной строгостью не смогла сделать вид, будто ничего особенного не происходит.
После восьмого класса Кадышева уехала к старшей сестре в Подмосковье. В Лобне она устроилась мотальщицей на хлопкопрядильную фабрику «Красная Поляна». С четырнадцати лет постоянными спутниками Кадышевой стали многочасовые смены, станки, нитки и мечта о сцене. В красивом фильме в этот момент появился бы добрый продюсер с чемоданом денег. В реальности будущую артистку сопровождали бобины, шум цеха и подготовительные курсы после работы.
Образование: с третьего раза — и насовсем
Поступить в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова Кадышевой удалось не сразу. Первые попытки закончились отказом: комиссия не разглядела в девушке с фабрики будущую народную артистку. Но Кадышева не сдалась: она занималась вокалом, работала и снова пробовала. В итоге поступила с третьего раза, а затем продолжила обучение в институте имени Гнесиных — в классе профессора Нины Мешко, одного из крупных специалистов по народному пению.
Во время учёбы Кадышева пела в ансамбле «Россияночка». Там накапливался сценический опыт, без которого хороший голос остаётся просто хорошим голосом, а не профессией. Кадышева же постепенно превращала природные данные в инструмент: громкий, яркий и очень живучий.
Александр Костюк и «Золотое кольцо»
В студенческие годы произошло знакомство, которое определило и личную, и профессиональную биографию певицы. В общежитии Кадышева встретила Александра Костюка. Он учился в Гнесинке, играл на баяне и позже стал человеком, без которого историю «Золотого кольца» невозможно рассказывать.
В 1983 году Кадышева и Костюк поженились, в 1984-м у них родился сын Григорий. Союз быстро вышел за пределы формулы «муж, жена и семейный альбом». Костюк стал руководителем, композитором и главным организатором «Золотого кольца», а Кадышева — главным лицом и голосом ансамбля. Коллектив появился в 1988 году и быстро превратился в фундаментальный столп народной эстрады, не сдающий позиций и сегодня.
В основе «Золотого кольца» была понятная, но мощная идея: соединить народную песенную традицию с эстрадной подачей, ярким сценическим образом и концертным размахом. То есть вынести русскую народную песню из условной зоны «для отчётного концерта в ДК» и поставить её на большую сцену — с костюмами, светом, хореографией и припевами, которые потом невозможно вытрясти из головы даже бытовым пылесосом.
Первые гастроли коллектива проходили в том числе за рубежом. «Золотое кольцо» выступало в США, Японии и Европе, а затем стало активно работать для российской аудитории. В 1990-е, когда страна металась между «Ласковым маем» и Иосифом Кобзоном, рынками, кассетами и общим ощущением политической нестабильности, песни Кадышевой внезапно оказались очень к месту. В них была простая мелодия, сильный голос и та степень народной драмы, которая хорошо ложится и на праздник, и на кухонное переживание.
Чем была примечательна Кадышева
Кадышева стала узнаваемой не только благодаря голосу. Её образ — отдельная достопримечательность российской эстрады. Яркие платья, золото, блеск, декоративная роскошь, народные мотивы и выражение лица человека, который сейчас споёт так, что у зрителя в пятом ряду вспомнятся все личные ошибки с 1997 года.
В этом и был парадокс «Золотого кольца». С одной стороны, ансамбль работал с народной песней и привычной для старшего поколения эстетикой. С другой — выглядел так ярко, что рядом многие эстрадные коллеги казались людьми, пришедшими на сцену в режиме энергосбережения. Кадышева не пыталась быть скромной хранительницей традиции в музейных тапочках. Она превратила народную эстраду в большое, почти цирковое шоу — с кэмпом, размахом и костюмами.
Главными песнями ансамбля стали «Течёт ручей», «Широка река», «Я не колдунья», «Виновата ли я», «Плывёт веночек» и другие композиции. Часть из них настолько въелась в народную память, что слушателю уже трудно отделить авторскую эстраду от фольклора. Слова вроде простые, мелодия вроде знакомая, а потом внезапно обнаруживается, что ты поёшь припев с уверенностью человека, которому текст передали по наследству вместе с сервизом.
В 1999 году Кадышевой присвоили звание Народной артистки России. Для исполнительницы народной эстрады это было не просто формальное признание, а фиксация статуса: она перестала быть артисткой «для своей аудитории» и стала частью большого музыкального ландшафта страны.
Личная жизнь: муж, сын и венчание в Сан-Франциско
Личная жизнь Кадышевой тесно связана с Александром Костюком. Они вместе с начала 1980-х: брак, сын, общий коллектив, гастроли, песни, театр и десятилетия совместной работы на благо российской музыки. В таких историях романтика обычно быстро превращается в расписание, сметы и репетиции, но у Кадышевой и Костюка творческий союз оказался устойчивым. Он придумывал и организовывал, она пела — и эта конструкция пережила куда больше, чем многие модные проекты, собранные на сезон и один удачный припев.
В 1992 году супруги обвенчались в православном храме в Сан-Франциско. Коллектив тогда активно работал на иностранную аудиторию, поэтому венчание в Америке стало яркой частью той самой гастрольной главы, с которой начиналась большая история ансамбля.
Сын Григорий Костюк тоже связан с семейным делом. Он стал концертным директором «Золотого кольца» и выступает вместе с матерью.
Испытания и здоровье
В биографии Кадышевой были не только сцена, гастроли и платья с блеском, способным заменить малую иллюминацию. Примерно в 1989–1990 годах, когда певице было около 30 лет, врачи поставили ей страшный диагноз — рак груди. Кадышева тогда была на пике популярности и мысленно уже прощалась со сценой, но во время операции выяснилось, что диагноз оказался ошибочным.
Через несколько лет история почти повторилась: у артистки снова обнаружили опухоль и снова заподозрили онкологию. На этот раз всё тоже обошлось, но пережитый страх не исчез вместе с медицинской ошибкой. К 40 годам Кадышева столкнулась с депрессией: постоянной тревогой, апатией. По словам певицы, справиться с этим состоянием ей помогли врач и поддержка мужа Александра Костюка.
Надежда Кадышева сегодня
«Золотое кольцо» продолжает работать, а Кадышева по-прежнему выходит на сцену. Но в последние годы в её карьере случился удивительный сюжетный поворот. Певицу открыла для себя молодая аудитория.
Зумеры и миллениалы начали массово использовать её песни в коротких видео, приходить на концерты, подпевать «Плывет веночек» и вести себя так, будто народная эстрада всегда была их тайным эмоциональным убежищем. Песням Кадышевой для этого не пришлось переодеваться в актуальный звук или притворяться новым инди-релизом. Они просто дождались момента, когда молодые слушатели внезапно решили: а почему бы действительно не выбрать быть счастливыми под «Течёт ручей».
В 2024–2025 годах интерес к Кадышевой заметно вырос: о её новой популярности писали медиа, билеты на концерты начали расходиться активнее, а сама певица оказалась в роли артистки, которая снова стала модной не потому, что гналась за трендами, а потому что тренды внезапно прибежали к ней сами.
В 2025 году имя Кадышевой оказалось в новостях и из-за неприятного инцидента в Иванове. После концерта 30 апреля зрительница пробралась за занавес, схватила певицу за шею и попыталась задать вопросы о семейных скандалах. Полиция начала проверку, а позже СМИ со ссылкой на Mash сообщили, что женщина на допросе призналась: действовала не по своей воле. По её словам, ей предложили заработать на «громком» эксклюзиве — подойти к Кадышевой, вывести её на разговор о семье и обязательно записать ответ на камеру.
История Кадышевой — это история о том, что упорство не гарантирует лёгкого пути, но иногда приводит к очень громкому результату. Интернат в Бугульме, фабрика в Лобне, неудачные поступления, Гнесинка, ошибочный диагноз, депрессия, десятилетия на сцене и новый всплеск популярности среди людей, которые могли впервые услышать её голос из ролика в соцсетях. Биография, в которой ничего особенно не надо придумывать: реальность и так справилась лучше нейросети.
Лучшие клипы
Надежда Кадышева и «Золотое кольцо» — Широка река
Надежда Кадышева и «Золотое кольцо» — Плывёт веночек
Надежда Кадышева и «Золотое кольцо» — Я не колдунья
Как певица в древнем сарафане стала иконой музыки: путь Татьяны Куртуковой