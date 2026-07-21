Женя Трофимов назвал самый большой гонорар за песню

В программе Басты «Вопрос ребром» у лидера группы «Комната культуры» Жени Трофимова поинтересовались, какую максимальную сумму ему платили за композицию для другого исполнителя. Трофимов сообщил, что размер выплаты составил около семи тысяч долларов. По его словам, это примерно 500 тысяч рублей.

© Соцсети Жени Трофимова

Женя Трофимов также рассказал, для кого он сочинял треки. Среди сотрудничающих с ним артистов — HammAli & Navai, Эмин Агаларов, Гузель Хасанова, Арсений Бородин и Настасья Самбурская. Когда у Трофимова уточнили, покупала ли Самбурская трек за семь тысяч долларов, он ответил утвердительно.

Кроме того, Трофимов раскрыл, сколько стоил хит «Птичка», проданный HammAli & Navai. Музыканту за него заплатили две тысячи долларов, что равнялось примерно 150–180 тысячам рублей.

Женя Трофимов — российский музыкант и автор песен, фронтмен группы «Комната культуры». Коллектив прославился в 2024 году, когда в соцсетях стал популярным их трек «Поезда».

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Женя Трофимов: «Музыкальные туры были нашей мечтой»