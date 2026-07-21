Фестиваль Outline отменили за несколько часов до начала

Фестиваль Outline 2026 не состоится. По словам организаторов в соцсетях, такое распоряжение выпустила администрация Талдомского городского округа из-за угрозы беспилотной опасности в регионе.

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Мероприятие должно было пройти с 21 по 27 июля на берегу реки Дубны в Московской области. Основные выступления были запланированы на 23–26 июля. В программе значились 190 артистов на девяти сценах.

Организаторы написали, что всю информацию о билетах они объявят позднее.

Команда Outline предприняла все, чтобы этот фестиваль стал лучшим. Мы продумали каждую деталь и по-настоящему ждали встречи с вами... Сейчас важно, что все, что мы создали, остаётся. А значит, мы вернемся!

Outline — фестиваль электронной и альтернативной музыки, ежегодно проходящий под Москвой. В программе 2026 года были заявлены Жанна Агузарова с гранд-концертом, а также зарубежные хедлайнеры: A Guy Called Gerald, Derrick May, Dj Pierre, Jus-Ed, Daniel Bell, Tania Vulcano. Среди российских участников — Хаски, Психея, Озёра, Тима Ищет Свет и другие.

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