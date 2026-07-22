Как Энтин написал «Прекрасное далёко» назло режиссёру

«Прекрасное далёко» — одна из немногих песен, которые с годами не теряют своей силы, а звучат всё глубже и проникновеннее. Рамблер приводит точный текст композиции, прозвучавшей в фильме «Гостья из будущего», и рассказывает, как она создавалась. Здесь же вы можете послушать трек. Чтобы скачать его в память телефона, перейдите в приложение музыкального сервиса Звук.

© Киностудия имени М. Горького

«Прекрасное далёко»: текст песни

[Куплет 1]

Слышу голос из прекрасного далёко

Голос утренний в серебряной росе

Слышу голос, и манящая дорога

Кружит голову, как в детстве карусель

[Припев]

Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко

Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь

От чистого истока в прекрасное далёко

В прекрасное далёко я начинаю путь

[Куплет 2]

Слышу голос из прекрасного далёка

Он зовёт меня в чудесные края

Слышу голос, голос спрашивает строго:

«А сегодня что для завтра сделал я?»

[Припев]

Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко

Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь

От чистого истока в прекрасное далёко

В прекрасное далёко я начинаю путь

[Куплет 3]

Я клянусь, что стану чище и добрее

И в беде не брошу друга никогда

Слышу голос и спешу на зов скорее

По дороге, на которой нет следа

[Припев]

Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко

Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь

От чистого истока в прекрасное далёко

В прекрасное далёко я начинаю путь

Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко

Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь

От чистого истока в прекрасное далёко

В прекрасное далёко я начинаю путь

«Прекрасное далёко»: история создания

Песня «Прекрасное далёко» была создана в 1985 году специально для пятисерийного телефильма «Гостья из будущего», снятого по повести Кира Булычёва.

Музыку написал известный советский композитор Евгений Крылатов, а слова — поэт Юрий Энтин. Энтин вспоминал, что текст появился очень быстро. Сначала режиссёр заказывал у него 10 песен, а потом передумал и решил, что нужна только одна — для титров, что разочаровало поэта. «Я разозлился и за 15 минут сочинил “Прекрасное далёко”. Лист от руки с написанным стихотворением кинул режиссёру на стол», — рассказал Энтин изданию «Аргументы и факты» в 2025 году.

В фильме песню исполнила Татьяна Дасковская в сопровождении Большого детского хора. После премьеры композиция быстро стала одной из самых любимых в СССР. Её исполняли на школьных концертах, детских праздниках и телевизионных передачах.

«Прекрасное далёко»: интересные факты

Песня могла звучать совсем иначе. Создатели фильма хотели, чтобы её исполнил ребёнок, но после нескольких проб остановились на записи профессиональной певицы Татьяны Дасковской. Её имя не указали в титрах, из-за чего многие годы зрители были уверены, что песню поёт Наталья Гусева, сыгравшая Алису Селезнёву. В оригинальном тексте была другая строка. Юрий Энтин написал: «Он зовёт меня не в райские края». Позже её заменили на более оптимистичное: «Он зовёт меня в чудесные края». В 1990-е годы мелодия стала заставкой программы «Детский час». Благодаря этому песню узнало ещё одно поколение детей.

Евгений Крылатов — «Прекрасное далёко»: ремиксы

В 2023 году песня получила неожиданную новую жизнь. Диджей Particles создал фонк-ремикс «Прекрасного далёко», который вошёл в официальный саундтрек компьютерной игры Atomic Heart. Вокальную партию исполнила артистка Кошечка. Фонк — это стиль электронной музыки с жёстким битом и семплами из популярных треков. Советская мелодия органично легла в этот формат и оказалась созвучна атмосфере игры, действие которой разворачивается в альтернативном СССР.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

«Антошка», «Едет трактор» и «Прекрасное далёко»: лучшие детские песни