Как Энтин написал «Прекрасное далёко» назло режиссёру

«Прекрасное далёко»: текст песни, интересные факты, слушать трек
«Прекрасное далёко» — одна из немногих песен, которые с годами не теряют своей силы, а звучат всё глубже и проникновеннее. Рамблер приводит точный текст композиции, прозвучавшей в фильме «Гостья из будущего», и рассказывает, как она создавалась. Здесь же вы можете послушать трек. Чтобы скачать его в память телефона, перейдите в приложение музыкального сервиса Звук.
«Прекрасное далёко»: текст песни
[Куплет 1]
Слышу голос из прекрасного далёко
Голос утренний в серебряной росе
Слышу голос, и манящая дорога
Кружит голову, как в детстве карусель
[Припев]
Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко
Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь
От чистого истока в прекрасное далёко
В прекрасное далёко я начинаю путь
[Куплет 2]
Слышу голос из прекрасного далёка
Он зовёт меня в чудесные края
Слышу голос, голос спрашивает строго:
«А сегодня что для завтра сделал я?»
[Припев]
Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко
Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь
От чистого истока в прекрасное далёко
В прекрасное далёко я начинаю путь
[Куплет 3]
Я клянусь, что стану чище и добрее
И в беде не брошу друга никогда
Слышу голос и спешу на зов скорее
По дороге, на которой нет следа
[Припев]
Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко
Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь
От чистого истока в прекрасное далёко
В прекрасное далёко я начинаю путь
Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко
Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь
От чистого истока в прекрасное далёко
В прекрасное далёко я начинаю путь
«Прекрасное далёко»: история создания
Песня «Прекрасное далёко» была создана в 1985 году специально для пятисерийного телефильма «Гостья из будущего», снятого по повести Кира Булычёва.
Музыку написал известный советский композитор Евгений Крылатов, а слова — поэт Юрий Энтин. Энтин вспоминал, что текст появился очень быстро. Сначала режиссёр заказывал у него 10 песен, а потом передумал и решил, что нужна только одна — для титров, что разочаровало поэта. «Я разозлился и за 15 минут сочинил “Прекрасное далёко”. Лист от руки с написанным стихотворением кинул режиссёру на стол», — рассказал Энтин изданию «Аргументы и факты» в 2025 году.
В фильме песню исполнила Татьяна Дасковская в сопровождении Большого детского хора. После премьеры композиция быстро стала одной из самых любимых в СССР. Её исполняли на школьных концертах, детских праздниках и телевизионных передачах.
«Прекрасное далёко»: интересные факты
- Песня могла звучать совсем иначе. Создатели фильма хотели, чтобы её исполнил ребёнок, но после нескольких проб остановились на записи профессиональной певицы Татьяны Дасковской. Её имя не указали в титрах, из-за чего многие годы зрители были уверены, что песню поёт Наталья Гусева, сыгравшая Алису Селезнёву.
- В оригинальном тексте была другая строка. Юрий Энтин написал: «Он зовёт меня не в райские края». Позже её заменили на более оптимистичное: «Он зовёт меня в чудесные края».
- В 1990-е годы мелодия стала заставкой программы «Детский час». Благодаря этому песню узнало ещё одно поколение детей.
Евгений Крылатов — «Прекрасное далёко»: ремиксы
В 2023 году песня получила неожиданную новую жизнь. Диджей Particles создал фонк-ремикс «Прекрасного далёко», который вошёл в официальный саундтрек компьютерной игры Atomic Heart. Вокальную партию исполнила артистка Кошечка. Фонк — это стиль электронной музыки с жёстким битом и семплами из популярных треков. Советская мелодия органично легла в этот формат и оказалась созвучна атмосфере игры, действие которой разворачивается в альтернативном СССР.
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