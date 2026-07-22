Учитель переснимет культовое кино с Пересильд и Дмитриенко

Алексей Учитель и его старший сын Илья Учитель готовят ремейк «Прогулки» — новую версию культового фильма хотят снять специально под Анну Пересильд и Ваню Дмитриенко. О планах стало известно на пре-пати перед концертом певца в Лужниках, где режиссёр также прокомментировал роман дочери с артистом.

© Соцсети Анны Пересильд, Соцсети Вани Дмитриенко

Старший сын режиссёра Илья Учитель, которого отец назвал чуть ли не более известным, чем он сам, загорелся идеей новой «Прогулки» с этой звёздной парой. По словам Алексея Учителя, проект задуман именно под Дмитриенко и Пересильд, но команда пока находится только в начале пути.

Говоря об отношениях Анны Пересильд и Вани Дмитриенко, Алексей Учитель отметил, что они нашли друг друга, а споры между ними считает нормальной частью отношений. Режиссёр добавил, что вмешиваться в их личную жизнь бесполезно, и выразил надежду, что роман продлится как можно дольше, сообщает Super.

Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд заявили о своих отношениях в 2025-м. Пара уже выпустила совместную песню «Силуэт», ставшую одним из главных хитов года.

Оригинальная «Прогулка» Алексея Учителя вышла в 2003 году. В картине всего три главных героя — двое молодых людей и девушка, которые проводят вместе один день в Петербурге. Фильм был отмечен наградами и стал одним из заметных российских хитов того времени.

Илья Учитель — старший сын Алексея Учителя, режиссер и продюсер. Он снял спортивную драму «Стрельцов» и музыкальную сказку «Летучий корабль».

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Ваня Дмитриенко стал мишенью для недоступной девушки