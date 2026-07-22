Ева Власова раскрыла имя главного открытия года

Певица Ева Власова назвала хип-хоп исполнителя Icegergert своим главным музыкальным открытием года. Артистка призналась, что познакомилась с творчеством рэпера совсем недавно, но уже успела высоко оценить его работу.

© Соцсети Евы Власовой

Мне очень понравился их фит с Zivert. Мне понравилось, как он звучит и как держится в своём определённом вайбе. Это очень органично. Это просто одно из новых имён, с которыми я познакомилась именно в этом году.

Власова также рассказала о желании поработать с молодыми музыкантами. Певица уже связывалась с рок-коллективами «Комната культуры» и Tritia. В беседе с Super Власова также выделила исполнительницу Mona среди множества перспективных новичков, с которыми можно было бы записать совместный трек.

Ева Власова — российская певица и автор песен. Исполнительница получила известность благодаря участию в телевизионных музыкальных проектах и выпуску хитов «Танцуй вопреки» (2022) и «Снег» (2022), записанного совместно с Сергеем Лазаревым. Icegergert — хип-хоп артист, который стремительно набирает популярность на российской рэп-сцене. Широкую узнаваемость музыканту принёс совместный трек с певицей Zivert под названием «Банк», который вышел в 2025 году.

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