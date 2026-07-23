Как Маккартни потерял песни The Beatles: 5 самых дорогих ошибок в музыке

Пол Маккартни, давший совет Майклу Джексону, лишился и друга, и прав на песни The Beatles. Это не единственный случай в истории музыки, когда небольшая ошибка приводила к очень большим и дорогим последствиям. «Рамблер» рассказывает о пяти случаях, когда артисты и компании поплатились миллионами из-за своей неосмотрительности.

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Компания Decca Records отказала The Beatles

В конце 1961 года ливерпульская группа The Beatles, на тот момент известная только в узких кругах, познакомилась с Брайаном Епстайном, владельцем музыкального магазина. Тот, покорённый обаянием The Beatles, захотел стать их менеджером. Епстайн договорился о прослушивании коллектива в крупный звукозаписывающий лейбл Decca Records. Группа приехала на него в Лондон 1 января 1962-го, записала около 15 песен, среди которых были каверы и собственные композиции Леннона и Маккартни, и вернулась обратно. Ответ с решением руководства пришёл Епстайну лишь в феврале. Он был неутешительным: компания отказала The Beatles с формулировкой «гитарные группы выходят из моды».

Уже в скором времени стало понятно, что Decca Records серьёзно просчитались. В октябре 1962 года The Beatles выпустили свой первый сингл Love Me Do на лейбле Parlophone. А в 1963 году в Великобритании началась битломания — массовый ажиотаж вокруг ливерпульского коллектива. Всего за несколько лет The Beatles превратились в самую коммерчески успешную группу в истории музыки. По разным оценкам, за свою карьеру они продали не менее 600 миллионов записей по всему миру.

The Verve потеряли все деньги с Bitter Sweet Symphony

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В 1997 году британская рок-группа выпустила сингл Bitter Sweet Symphony, который позже вошёл в альбом Urban Hymns. Трек получил номинацию на «Грэмми», стал одним из главных хитов 1990-х и запомнился как визитная карточка The Verve.

Большую часть песни написал лидер коллектива Ричард Эшкрофт, но знаменитую струнную партию он использовал из оркестровой версии композиции The Rolling Stones «The Last Time», записанной Эндрю Олдхэмом. The Verve получили разрешение на использование фрагмента, но не учли, что после коммерческого успеха песни условия могут быть пересмотрены. Компания ABKCO, принадлежавшая бывшему менеджеру The Rolling Stones Аллену Кляйну и контролировавшая права на композицию, заявила, что группа использовала больше материала, чем было согласовано, и потребовала передать ей большую часть доходов.

«Нам сказали, что разделение будет 50 на 50. Но когда они увидели, насколько успешной стала запись, они позвонили и сказали: “Мы хотим 100 процентов или убираем её из магазинов”», — рассказал басист The Verve в 1997-м.

В итоге в список авторов Bitter Sweet Symphony были добавлены участники The Rolling Stones Мик Джаггер и Кит Ричардс, а Ричард Эшкрофт потерял все авторские отчисления. Лишь в 2019 году, когда претензии были урегулированы, Эшкрофт начал получать доход со своего главного хита. Эта история стала одним из самых известных примеров того, насколько дорого музыкантам может обойтись ошибка при оформлении прав на чужой материал.

Пожар Universal Music

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1 июня 2008 года на территории Universal Studios Hollywood произошёл крупный пожар. Изначально общественность была встревожена разрушением культовых декораций, но позже выяснилось, что огонь уничтожил и часть музыкального архива Universal Music Group. В хранилище находились мастер-записи — это оригинальные записи песен, сделанные в студии. Именно из них потом выпускают новые версии альбомов, ремастеры и цифровые копии. Если такая запись уничтожена, восстановить её уже невозможно.

Насколько масштабны оказались потери, до конца неизвестно. В 2019 году в The New York Times вышло расследование, согласно которому во время пожара были уничтожены сотни тысяч записей, вышедших с 1940-х годов. Как утверждало медиа, были утрачены оригиналы некоторых песен Nirvana, Police, R.E.M., No Doubt, Nine Inch Nails, Guns N 'Roses, Элтона Джона, Бинга Кросби, Луи Армстронга, Чака Берри, Ареты Франклин, Би Би Кинга, Стинга, Джанет Джексон, Снуп Догга, Бека, Шерил Кроу, Тупака Шакура, Эминема, 50 Cent, The Roots и многих других артистов.

Точную стоимость утраченного архива оценить невозможно, однако последствия могут исчисляться сотнями миллионов долларов. В 2019 году после публикации расследования The New York Times артисты и правообладатели подали иск против Universal Music Group. Среди истцов были группа Soundgarden, наследники Тупака Шакура и другие владельцы музыкальных каталогов. В рамках коллективного иска они оценивали ущерб более чем в 100 миллионов долларов, указывая, что уничтожение мастер-записей могло лишить их будущих доходов. Однако в 2020 году суд отклонил иск, и дело не завершилось выплатой компенсаций.

Сама компания Universal Music Group опровергла результаты расследования. В своём обращении организация заявила, что цифры преувеличены, а статья The New York Times содержит «неточности, вводящие в заблуждение».

Taylor Swift и украденный контроль над альбомами

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В начале карьеры Тейлор Свифт выпустила свои первые шесть альбомов на лейбле Big Machine Records. По условиям контракта права на мастер-записи принадлежали компании, а не ей. В 2018 году она перешла в Republic Records, где получила больше творческой свободы, но старые записи остались у прежнего лейбла. А в 2019 году компания Ithaca Holdings, основанная Скутером Брауном, приобрела Big Machine Records примерно за 300 миллионов долларов. Вместе с лейблом Браун получил контроль над мастер-записями первых шести альбомов Свифт. Певицу это крайне огорчило, так как с Брауном у неё были давние разногласия.

Вместо судебных тяжб она выбрала другой путь: перезаписать все старые альбомы с пометкой Taylor’s Version. Она успела выпустить четыре такие пластинки — Fearless, Red, Speak Now и 1989. Это были не просто копии: Свифт добавляла ранее неизданные треки и слегка обновляла аранжировки. Многие поклонники переключились именно на новые версии, что заметно снизило коммерческую ценность оригинальных релизов.

В 2025 году эта история получила завершение. Свифт выкупила права на свою раннюю музыку у компании Shamrock Capital — именно туда Браун перепродал каталог. Точная сумма сделки неизвестна, но, по информации Billboard, она составила примерно 360 миллионов долларов. «Я время от времени плачу от радости с тех пор, как узнала, что это наконец происходит. Теперь я могу сказать: вся музыка, которую я когда-либо создала, принадлежит мне», — прокомментировала Свифт в соцсетях.

Майкл Джексон обошёл Пола Маккартни в борьбе за каталог The Beatles

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В 1980-х Пол Маккартни рассказал своему другу Майклу Джексону, что владение правами на песни может приносить огромные деньги. Джексон прислушался к совету и в 1985 году купил каталог ATV Music Publishing примерно за 47,5 миллиона долларов. Но был один нюанс: в нём были права примерно на 250 песен The Beatles, включая многие композиции Джона Леннона и Маккартни.

Для Джексона это оказалось одной из самых выгодных инвестиций в истории музыки: стоимость каталога со временем выросла в разы. В 1995 году он объединил его с музыкальным подразделением Sony, создав компанию Sony/ATV, а позже получил от этого актива огромные доходы.

Для Маккартни это стало болезненным ударом: несмотря на то что он был одним из авторов песен The Beatles, права на значительную часть каталога принадлежали другим владельцам. В начале 1980-х он мог попытаться вернуть их, когда ATV оценивался примерно в 40 миллионов долларов, но счёл такую покупку слишком дорогой. В итоге каталог достался Джексону, а спустя десятилетия его стоимость выросла до сотен миллионов долларов.

В 2016 году Маккартни начал процедуру возврата прав на часть своих песен через механизм американского закона об авторском праве. Он позволяет авторам вернуть переданные издателям права через 35 лет, а для произведений, созданных до 1978 года, — через 56 лет. В 2018 году Sony/ATV и Маккартни заключили соглашение, по которому он вновь получил контроль над частью композиций The Beatles.

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