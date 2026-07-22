Денис Мацуев рассказал, как научить детей «думать над музыкой»

Пианист Денис Мацуев заявил, что воспитание внимательной и думающей публики начинается в семье. По его словам, на музыкальный вкус ребёнка влияет даже то, что слушает его мать во время беременности и какая музыка звучит дома или в автомобиле.

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В беседе с «Российской газетой» Мацуев подчеркнул, что с уважением относится ко всем музыкальным стилям, если произведения созданы талантливо. При этом артист раскритиковал громкую и бессодержательную музыку, которую навязывает шоу-бизнес.

Не понимаю, когда люди едут под «долбёжку» невнятной какофонии, причём включённой на полную громкость. Я отношусь с уважением ко всем стилям музыки, если они сделаны талантливо. Но есть некая оголтелость, связанная с шоу-бизнесом, и она не имеет никакого отношения к искусству.

По мнению пианиста, детей необходимо знакомить с популярными произведениями классической музыки, а затем постепенно приглашать их в концертные залы. Важна и форма, в которой юным слушателям представляют материал.

В качестве примера Мацуев привёл образовательный проект музыканта Лоренца Настурики-Гершовичи и его «Страдивари-ансамбля». Даже если участвовавшие в нём дети не выберут музыкальную профессию, такой опыт поможет им вырасти вдумчивыми слушателями, считает артист.

Мацуев также заявил, что «бездарной публики» не существует. Если во время концерта в зале звонит телефон, пианист в первую очередь предъявляет требования к себе, а не к зрителям.

Денис Мацуев — российский пианист, народный артист России и один из известных представителей русской фортепианной школы. Широкую известность музыканту принесла победа на XI Международном конкурсе имени Петра Чайковского в 1998 году.

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