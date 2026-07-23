Ване Дмитриенко предрекли неутешительную судьбу

Популярность певца Вани Дмитриенко не продлится дольше двух-трех лет, уверен музыкальный продюсер и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев. Артист подчеркнул, что стремительное восхождение молодого певца на вершину чартов, как правило, заканчивается таким же быстрым забвением.

© Соцсети Вани Дмитриенко

Продюсер отметил, что у Дмитриенко отсутствует необходимая глубина, которая позволяет артисту удерживать внимание публики на протяжении многих лет. В качестве хорошего примера он привёл Аллу Пугачеву, Александра Серова и Иосифа Кобзона, которые добились успеха лишь после десятилетий упорного труда. Тем не менее артист понадеялся, что на сцене задержатся рок-исполнитель Radio Tapok и казахская поп-группа A'Studio, выступающая с 1987 года.

В беседе с порталом News.ru Киселёв также выразил уверенность, что многим современным исполнителям не хватает профильного образования.

Им хочется сказать: «Старик, поработай, поучись». Ни один же образования не имеет. Ведь в чем величие «Землян?» Мы — выпускники консерватории имени Римского-Корсакова, но играли рок-н-ролл.

Рок-группа «Земляне» появилась в Ленинграде в 1969 году, а широкую известность получила после обновления состава в конце 1970-х. Коллектив прославился песнями «Трава у дома», «Каскадёры» и «Поверь в мечту»; первая из них впоследствии стала гимном российской космонавтики.

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