Хитрый ход taketake, который помог ему сделать baby my type хитом

До недавнего времени taketake оставался незаметным для широкой публики. Но его baby my type внезапно стал чартовым хитом благодаря многочисленным интернет-видео. «Рамблер» рассказывает, какой хитрый приём использовал артист, а также приводит полный текст трека. Послушать песню можно здесь, а скачать в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

© Соцсети taketake

Taketake — baby my type: текст песни

[Куплет 1]

Хочу тебя фоткать

Сквозь мои пальцы ты заходишь очень робко

Улыбаясь, думаю, что стал холодный

Это озеро напоминает тебя голой

Меня так учили — не быть ей притворным

Талый снег, свет мерцает в моих окнах

Твоя красота плюсанулась с болью

Я пишу мысли про тебя только

[Припев]

Baby my type, всё вижу насквозь

Baby сидит на мне всю ночь

Такая жаркая любовь

Мне нужно меньше твоих слов

Baby my type, м, baby my type

Baby сидит на мне всю ночь (Baby my type)

Baby my type, м, baby my type

Мне нужно меньше твоих слов (Baby my type, м)

[Куплет 2]

Давай, рисуй жизнь, где наше счастье

Дети без кашля, я с тобой рядом, кот и собака, музыка слаще

В сотый показ плачу снова ручьями

Фильм, кажется, про нас (Е)

В этой сцене титры — порванный абзац (М)

Это незаконченный день, ночь стала пугать

Ты исчезнешь вновь

Ведь ты мой type, мой type, мой type

[Припев]

Baby my type, всё вижу насквозь

Baby сидит на мне всю ночь

Такая жаркая любовь

Мне нужно меньше твоих слов

Baby my type, м, baby my type

Baby сидит на мне всю ночь (Baby my type)

Baby my type, м, baby my type

Мне нужно меньше твоих слов (Baby my type)

Taketake — baby my type: история создания

За псевдонимом taketake скрывается Александр Коренев — 26-летний рэп- и поп-исполнитель родом из Перми. Продюсированием своей музыки он занимается самостоятельно.

Песня baby my type сначала была представлена в формате сингла 10 апреля. Потом она вошла в мини-альбом артиста под названием baby, релиз которого состоялся 24 апреля. Туда же попала ещё одна версия baby my type с участием рэпера gataski.

Трек построен вокруг темы влюблённости и идеального образа партнёра. Лирический герой обращается к девушке, называя её своим типом — тем человеком, которого он искал. В песне прослеживается характерная особенность стиля taketake — сочетание поп-мелодики и рэп-подачи.

Taketake — baby my type: интересные факты

Taketake в своём проекте делает всё абсолютно сам: от звука до визуала, как заявил он в соцсетях. «Надо же кому-то рассказать, не могу держать в себе», — добавил артист. Песня baby my type во многом стала популярной благодаря TikTok. Как отметил журналист Тимофей Фокин в Telegram-канале «Тима слухает», taketake создал дополнительный аккаунт своего проекта под названием @ilovetaketake, где регулярно публиковал эдиты — короткие смонтированные видео с участием разных известных людей, созданные под его песню. Среди героев таких роликов были Toxis и Егор Крид. При этом на основном аккаунте исполнитель публиковал видео с собственным участием.

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