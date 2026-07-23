Утерянный дуэт Элтона Джона и Джорджа Майкла выпустят спустя 30 лет

Бывший менеджер Джорджа Майкла Андрос Георгиу намерен выпустить незаконченную совместную песню артиста с Элтоном Джоном. Композиция под названием This Kind Of Love пролежала в архивах более тридцати лет. Вокальные партии музыканты тогда записывали по отдельности.

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Трек должен был войти в неизданный альбом Майкла 1993 года Trojan Souls. Пластинку отменили из-за разногласий с лейблом звукозаписи. Сейчас Георгиу надеется завершить сведение песни и выпустить её посмертно. Для этого ему необходимо получить официальное разрешение от Элтона Джона. В беседе с The Sun Георгиу подчеркнул, что уверен в его согласии, так как британский певец был в восторге от этой композиции и всегда горячо поддерживал Майкла.

В архивах менеджера также сохранилось неопубликованное интервью с Элтоном Джоном, где тот признаётся в восхищении талантом Джорджа Майкла. Эти материалы Георгиу планирует продать крупному стриминговому сервису вместе с документальным фильмом о записи альбома Trojan Souls.

Джордж Майкл — британский поп-певец и автор песен, двукратный обладатель премии «Грэмми». Музыкант прославился в первой половине восьмидесятых годов в составе дуэта Wham!, выпустившего хиты Wake Me Up Before You Go-Go (1984) и Last Christmas (1984). В 1987 году исполнитель начал успешную сольную карьеру с альбомом Faith, а его песня Careless Whisper (1984) стала мировой классикой. Артист ушёл из жизни в 2016 году из-за проблем с сердцем и печенью.

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