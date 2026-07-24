«Ты кого учить собрался, чучело?»: за что Тимати атаковал Киркорова

В 2012 году ссора Тимати и Филиппа Киркорова превратилась в главную драму российской эстрады. «Рамблер» рассказывает, как молодой рэпер бросил вызов королю поп-музыки, за что назвал его «чучелом» и «болгарским перцем» и кто помог артистам помириться.

© Алексей Майшев/РИА Новости

Из-за чего поссорились Тимати и Филипп Киркоров

Затяжной конфликт двух звёзд начался в июне 2012 года после церемонии награждения премии «МУЗ-ТВ». Хотя Тимати не смог присутствовать на мероприятии из-за травмы спины, полученной на съёмках клипа, он раскритиковал результаты в личном блоге.

При всём моем уважении к «МУЗ-ТВ» и к тому, что они всегда меня поддерживают, при всей красоте и масштабности данного мероприятия — меня пугает неадекватность списка победителей в этом году!

В частности, Тимати отметил, что победу в номинации «Клип года» заслуживала группа Serebro с их видео на песню «Мама Люба», а не Филипп Киркоров со «Снегом». Король эстрады также забрал награды за «Лучшее концертное шоу» и «Лучшего исполнителя десятилетия».

Высказывание Тимати Киркоров принял на свой счёт. Вместо молчания он выбрал путь войны: в соцсетях артист оставил едкий комментарий, направленный в сторону рэпера.

У тебя какие-то вопросы возникли? Самый честный? Я в прошлом году вопросов не задавал! Существует профессиональная этика! Ок! Запомнил!

Дерзкий Тимати в свою очередь припомнил Киркорову скандалы с журналистами и окатил его градом оскорблений.

Ты кого здесь уму-разуму учить собрался,ЧУЧЕЛО ??? Берега не путай, я не из твоей петушиной обоймы, запомни это !!! И ДАВАЙ ДОСВИДАНИЯ !!!

© Нина Зотина/РИА Новости

Киркоров аристократически решил воздержаться, но за этот конфликт уже успели вцепиться интернет-пользователи и медиа. Тег #филиппдавайдосвидания вошёл в мировой топ Twitter, а шоу-бизнес разделился на два лагеря. За Киркорова, например, вступились продюсер Яна Рудковская и певец Дима Билан, которых возмутила неуважительная манера Тимати. На сторону рэпера же встал продюсер Иосиф Пригожин. «С каких пор правда становится жестью? Что говорить про политику, когда в шоу-бизнесе правду запрещено говорить?» — написал он в соцсетях.

Пик конфликта

13 июня 2012 года вышел клип на песню #ДАВАЙДОСВИДАНИЯ. В записи трека приняли участие Тимати и рэперы L'One, ST, Nel и Миша Крупин. В первую очередь сингл был выпадом в сторону Филиппа Киркорова. «То говно, что засохло, больше не всплывёт», — читает в своём куплете Тимати, называя певца «болгарским перцем» и делая догадки о размере его мужского достоинства. Это также была попытка провести коллективный «суд» над российской эстрадой. Артисты не стеснялись в выражениях, обвиняя шоу-бизнес в продажности и пошлости.

Видео по теме от RUTUBE

Киркоров уже не стал выпускать ответный клип или продолжать перепалку на том же уровне. Он дал понять, что считает ситуацию ниже своего достоинства и не хочет превращать конфликт в бесконечный обмен оскорблениями.

Долгожданное примирение

С 2013 года напряжение между артистами начало угасать. Но они всё равно отказывались общаться друг с другом. Доброй феей примирения в этой истории выступил Григорий Лепс, который предложил Тимати первому извиниться перед Киркоровым как перед своим старшим коллегой по сцене. Рэпер долго не прислушивался к Лепсу, но в итоге изменил своё мнение. Об этом Тимати рассказал в 2020 году в шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю!».

Он меня качал год, два. А потом в голову пришла идея: действительно, столько времени прошло, тема просто неактуальна, растворилась и не имеет релевантности.

Конец ссоре был положен в 2016 году во время фестиваля «Жара» в Баку. Лепсу тогда удалось подвести артистов друг к другу за кулисами. Уже в 2017-м Киркоров снялся в рекламе бургеров Тимати, что стало публичным доказательством прекращения ссоры. В этом же году они выпустили совместную песню «Последняя весна» и клип на неё.

© Соцсети Тимати

Главное: чем запомнился конфликт Тимати и Киркорова

Сейчас Филипп Киркоров и Тимати находятся в тёплых дружеских отношениях: вместе отдыхают семьями и с уважением отзываются друг о друге. О конфликте они всегда вспоминают как о давно забытом случае. «Была у нас одна ссора с Тиманом. Ну так, по молодости, покопались, зарубились. Но мы умные мальчики, всё решили», — сказал Киркоров в своём шоу «You Wanna Scandal Now?» в 2023 году.

Но эта история вскрыла давний раздор внутри шоу-бизнеса: молодое поколение против старожил. Судя по всему, победили последние, потому что никаких изменений в индустрии не произошло, а сам Тимати примкнул к элите российской эстрады.

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