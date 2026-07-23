Lumen, Stigmata и polnalyubvi выступят на побережье на фестивале «Имандра»

В Мончегорске 22 и 23 августа состоится масштабный фестиваль северной культуры «Имандра». Мероприятие пройдёт на берегу крупнейшего озера Кольского полуострова. Программа объединит выступления известных рок- и фолк-музыкантов, лекции об истории региона, ярмарки ремёсел и гастрономические открытия.

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Фестиваль откроется 22 августа шествием участников от центральной площади города к озеру. На главной сцене выступят группы Lumen и Stigmata, а также инди-артистка Polnalyubvi. К ним присоединятся представители новой фолк-сцены: коллектив «Отава Ё», электронный этно-проект Kehta и группа Oyme, исполняющая песни финно-угорских народов. Гости также увидят выступления клубов исторической реконструкции, смогут прокатиться на драккарах и попробовать блюда традиционной арктической кухни.

Организаторы мероприятия подчёркивают, что лекторий станет площадкой для обсуждения будущего Русской Арктики, где эксперты поделятся идеями по развитию туризма с сохранением культурной самобытности региона. Об этом «Рамблеру» сообщили в пресс-службе фестиваля.

Группа Lumen была основана в 1998 году и стала одним из самых известных альтернативных рок-коллективов страны, выпустив знаковый альбом «Правда?» (2007). Металкор-команда Stigmata образовалась в 2003 году и приобрела популярность благодаря хиту «Сентябрь» (2007). Певица Polnalyubvi начала карьеру в 2017 году, прославившись инди-поп балладами.

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Первый «ИМИ. Фестиваль» объявил программу