«ДДТ» показали мир, где Шевчук поёт под надзором тирана

Группа «ДДТ» выпустила анимационный ИИ-клип на свежую песню «Херь». Режиссёром видео выступил Алексей Боченин. Действие разворачивается в постапокалиптическом мире, населённом пластилиновыми людьми, разумными тараканами, монстрами и мутантами.

© YouTube-канал «ДДТ»

В центре сюжета — голова робота-киборга с лицом Юрия Шевчука. Она хранилась в криогене вместе с головами Майкла Джексона, Фредди Меркьюри и Элвиса Пресли. Прикованный к сцене Шевчук выступает перед людьми, отдыхающими под надзором робота, способного улавливать малейшие перемены в их настроении. Людей обслуживают разумные тараканы, выступающие в роли официантов, поваров и даже музыкантов группы Шевчука.

После случайного выстрела бластером по цепи герой сбегает и вместе с тараканом-фотографом бродит по постапокалиптической пустоши. В финале робот-охотник возвращает голову Шевчука обратно. Фотограф показывает людям и тараканам снимки, сделанные во время их путешествия. Тараканы уходят, но люди остаются под надзором тиранического робота. В сцене после титров появляется новая героиня, так что можно предположить, что историю ожидает продолжение.

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Это второй постапокалиптический клип «ДДТ». Ранее в этом году группа опубликовала видео «Костёр», снятое в Лос-Анджелесе.

Юрий Шевчук основал группу «ДДТ» в Уфе в 1980 году. Коллектив стал одним из символов русского рока. В 1987 году вышла песня «Что такое осень», ставшая визитной карточкой группы. В 1990-е «ДДТ» выпустили альбомы «Актриса Весна» и «Это всё», закрепившие культовый статус коллектива. Шевчук известен как автор остросоциальных текстов и многолетний участник правозащитных акций.

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