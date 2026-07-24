Как «Вторая весна» стала главным саундтреком «Ландышей»

«Вторая весна» — песня Жени Трофимова и дуэта Nansi & Sidorov из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь». Трек вышел 3 декабря 2024 года и стал одним из главных музыкальных символов проекта. В песне герои говорят о расстоянии, ожидании и любви, которая не закончилась, а будто ждёт нового начала. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать песню можно здесь, а скачать её в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

© Соцсети Жени Трофимова

Женя Трофимов и Nansi & Sidorov — «Вторая весна»: текст песни

[Куплет 1: NANSI]

С нас уже хватит расстояний из глупых слов

Отметить на карте, где ты вновь меня ждать готов (Ждать готов)

С первой минуты, как ты еще верил в нашу любовь

Ты начал скучать, чтоб опять повстречать меня где-нибудь вновь (Вновь)

[Припев: NANSI]

Ты скучаешь, и кажется, что навсегда, извини меня, милый

Время тянется голосом сквозь города, и не до сна

Я скучаю, и кажется, что не придет, как бы мы не просили

Покрытая памятью наша вторая весна, наша вторая весна

[Куплет 2: Женя Трофимов]

С нас уже хватит, этот стон телефонных гудков

Он снова некстати, когда сказано столько слов (Столько слов)

С первого взгляда, как только случилась такая любовь

Я начал скучать, чтоб опять повстречать тебя где-нибудь вновь

[Припев: вместе]

Ты скучаешь, и кажется, что навсегда, извини меня, милый

Время тянется голосом сквозь города, и не до сна

Я скучаю, и кажется, что не придет, как бы мы не просили

Покрытая памятью наша вторая весна, наша вторая весна

[Постприпев: NANSI]

Наша вторая весна

[Бридж: NANSI, вместе]

Ты скучаешь, и кажется, что навсегда, извини меня, милый

Время тянется голосом сквозь города, и не до сна

[Припев: вместе]

Ты скучаешь, и кажется, что навсегда, извини меня, милый

Время тянется голосом сквозь города, и не до сна

Я скучаю, и кажется, что не придет, как бы мы не просили

Покрытая памятью наша вторая весна, наша вторая весна

[Постприпев: вместе]

Наша вторая весна

Наша вторая весна

Женя Трофимов и Nansi & Sidorov — «Вторая весна»: история песни

«Вторая весна» вышла как отдельный сингл 3 декабря 2024 года на лейблах Lotus Music и «Таврида.АРТ». Композиция была записана для российского сериала «Ландыши. Такая нежная любовь». Автором музыки и текста стал Евгений Трофимов.

Сам сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» вышел 1 января 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink. В центре сюжета — Катя Орлова и Лёха Данилин, люди из разных миров. Она — богатая наследница, он — простой парень из провинциального города. Их история строится на столкновении характеров, социального контраста и чувства, которое оказывается сильнее первого раздражения.

Женя Трофимов стал главным композитором проекта. Именно его голосом в сериале поёт Лёха, герой Сергея Городничего. Вокальные партии Кати исполнила Анастасия Белявская — певица, участница шоу «Голос» и солистка дуэта Nansi & Sidorov.

Во «Второй весне» мужская и женская партии звучат как разговор на расстоянии. Герои будто отвечают друг другу: один скучает и ждёт новой встречи, другая тоже признаётся в тоске, но между ними остаются города, звонки и несказанные слова. Поэтому название песни становится образом второго шанса — весны, которая может вернуться не по календарю, а после разлуки.

В звучании трека соединяются поп-рок, мягкая балладная мелодия и саундтрековая драматургия. Песня начинается сдержанно, но постепенно становится шире: к припеву добавляется больше воздуха, голосов и эмоционального напряжения. За счёт этого «Вторая весна» спокойно существует как отдельная композиция вне саундтрека.

Женя Трофимов и Nansi & Sidorov — «Вторая весна»: видео

У «Второй весны» есть официальный видеоклип. Он вышел 23 декабря 2024 года — уже после релиза сингла и незадолго до премьеры «Ландышей».

Клип сделан в формате видео к саундтреку: в нём песня сопровождается кадрами из сериала и напоминает зрителю о главной паре проекта. Такой монтаж сразу привязывает «Вторую весну» к истории Кати и Лёхи.

Женя Трофимов и Nansi & Sidorov — «Вторая весна»: интересные факты

Женя Трофимов — певец, автор песен и фронтмен группы «Комната культуры». До успеха «Ландышей» он уже был заметен благодаря песням «Поезда», «Самолёты», «Море», «Привет» и «Больше никому меня не прощай». В 2024 году «Комната культуры» стала одной из самых быстро растущих российских групп на стримингах.

Nansi & Sidorov — дуэт Анастасии Белявской и Олега Сидорова. Музыканты известны каверами, мэшапами, авторскими песнями и шоу «По каверочку». Для «Ландышей» они записали не только «Вторую весну»: в саундтреке проекта также появились песни «Встречная полоса» и «Последний вальс».

«Вторая весна» стала одним из самых заметных треков сериала. После выхода «Ландышей» песня начала жить отдельно от проекта: её стали слушать как самостоятельную романтическую балладу, использовать в коротких видео и включать в подборки песен о разлуке.

В 2026 году у «Ландышей» появилась новая глава — «Ландыши. Вторая весна». Для неё Женя Трофимов, «Комната культуры» и Nansi & Sidorov записали кавер-версию песни Басты «Осень». Так название «Вторая весна» перешло из песни в более широкий музыкальный бренд проекта.

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