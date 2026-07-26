«Руки Вверх!» выпустили первый за 14 лет альбом

«Руки Вверх!» критикуют светских львиц, Toxi$ мечтает связать себя узами брака, а Saluki погружается в тревожную эйфорию. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках отечественной музыки за прошедшую неделю.

© Соцсети Сергея Жукова

Синглы

Toxi$, Дора — «Знак»

Жанр: хип-хоп.

© RNDM CREW

Все любители Toxi$ точно должны оценить трек «Знак», потому что он выполнен в привычном для него стиле: наэлектризованные танцевальные биты и пошловатая лирика. Рэпер клянётся, что не будет проводить ночь с неформалкой, липнущей к нему, ведь он ждёт ту единственную, с которой он свяжет себя узами брака. Дора же добавляет этому треку разнообразия, хотя ей дали не так много строчек. Возможно, на такую коллаборацию артистов натолкнул Егор Крид, ведь и Дора и Toxi$ принимали участие в записи новой версии его трека Malo.

Iowa, Hollyflame, Dose — «Ловлю»

Жанр: поп.

Исполнитель Hollyflame только недавно прославился благодаря песне «Тону», а теперь уже записывает совместные композиции с видными представителями отечественной поп-музыки. «Ловлю» — это танцевальный трек, в котором легко сочетаются фортепиано, гитары и перкуссии. Кажется, что в нём нет ничего сложного, — именно поэтому он так сильно и цепляет. Мелодия в припеве запоминается моментально, и это вполне может вывести трек в чарты.

Элли на маковом поле — «Шлиссельбург»

Жанр: инди-поп.

© Предоставлено менеджментом артистки

Исполнительница Элли на маковом поле представила нежнейший гимн самому светлому чувству. Строки «любить — это выбор, любить — это сила» становятся лейтмотивом композиции. Свою мысль артистка доказывает через трогательные образы. Например, героиня готова терпеть аллергию, лишь бы продолжать любить свою кошку. Элли на маковом поле в очередной раз удаётся соединить хрупкость инди с мощью классики: многоголосие в треке искусно переплетается с партиями фортепиано и струнных. А лёгкая электроника добавляет воздушности.

Flora — «Хип-хоп богема»

Жанр: соул, хип-хоп.

© Предоставлено менеджментом артистки

Артистка Флора Бичахчян решила соединить невозможное — джаз и рэп. На фоне инструментальных пассажей, которые звучат как типичный соул, Флора читает дерзкий речитатив о том, что она может работать в любом жанре. В этом треке ирония и откровенность сочетаются как нельзя лучше. «Хочу быть стройной, как Ксения Собчак, но я чертовски люблю булки и татарский чак-чак» — так звучит одно из признаний певицы. К тому же уже совсем скоро Flora представит Армению на конкурсе «Новая волна — 2026».

Альбомы

«Руки Вверх!» — «Врубай на полную!»

Культовая группа «Руки Вверх!» выпустила первый за 14 лет альбом под названием «Врубай на полную». В пластинку вошло 15 треков, и лишь один из них записан с приглашённым артистом: им стал Михаил Жуков, родной брат лидера коллектива Сергея. «Мы не спешили, доводили все 15 песен до ума, проживали их и оттачивали каждую мелодию», — написал коллектив в соцсетях.

Пластинка получилась разнохарактерной. В ней есть и медляки, и танцевальные треки с клубными битами, и мотивирующие композиции. Не забывают артисты пройти и по современности. Например, в треке «Львица» Сергей Жуков поёт, что на фоне инстадив и моделей предпочтительнее смотрятся те девушки, которые уже в полночь сидят дома. В целом такие темы ближе ровесникам коллектива, чем молодой аудитории.

Хотя многие преданные поклонники оценят такой щедрый подарок, пластинка не тянет на звание лучшей работы «Руки Вверх!». Делая акцент на чувственность, группа немного теряет свой былой задор. Но это и очевидно, ведь теперь лидер коллектива — это не двадцатилетний парень, а семейный мужчина с кучей бизнесов и дел. Поэтому такая трансформация кажется более чем логичной.

Saluki — Euphoria

Жанр: электроника.

© Соцсети Saluki

Один из самых уважаемых хип-хоп-артистов на российской сцене Saluki наконец-то выпустил альбом, о котором говорил уже несколько месяцев. В релиз попали 20 треков, среди которых — совместные песни с Cream Soda, Тёмным Принцем, Mujuice, Sabu, Cruise Lirro, Joviee и Postoyanno.

Saluki не перестаёт удивлять, потому что рэпа в лонгплее почти нет. Ему на замену пришли агрессивная электроника с поп-мотивами. Традиционно для исполнителя — текстовой стороне уделено минимум внимания: слова едва различимы. Главное — атмосфера бесконечной вечеринки, не лишённой суматохи и тревоги. Это чувство идеально передаёт один из самых ярких треков Panic Attack, записанный с Тёмным принцем.

Альбом Euphoria подойдёт и фанатам Saluki, которые уже привыкли к его постоянным изменениям, и ценителям танцевальной электроники. Правда, кому-то эта работа может показаться слишком однообразной, ведь на протяжении 20 треков здесь слышны лишь жёсткие качающие биты, пусть и в разнообразных интерпретациях.

Екатерина Яшникова — «Чрезмерное чувство вины вредит вашему здоровью»

Жанр: инди-поп.

© Предоставлено менеджментом артистки

Альбом «Чрезмерное чувство вины вредит вашему здоровью» по атмосфере напоминает драматическую постановку. Героиня на фоне расставания по максимуму проживает чувства вины и стыда и в итоге приходит к светлой тоске. Любители интересных инструментальных мелодий найдут здесь для себя много открытий. Впервые артистка сотрудничала сразу же с пятью аранжировщиками, что чувствуется в проработанном звучании каждого трека.

В альбоме 11 композиций, в том числе совместные песни с группами «Диктофон» и «Два Егора».

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