Слухи о смерти, суд с Галустяном, хит по цене однушки: куда пропал Mr. Credo

Тяжело сосчитать, сколько романтических союзов было заключено под строчки песни «Медляк», вышедшей в 2002 году. Её автор — электронный музыкант Александр Махонин, писавший композиции под псевдонимом Mr. Credo. Артист пользовался огромной популярностью в нулевые, но исчез с радаров и перестал выпускать громкие хиты. «Рамблер» рассказывает, что случилось с мистером Кредо и чем он занимается сегодня.

© Соцсети Mr. Credo

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Как прославился Mr. Credo

Псевдоним «мистер Кредо» был вдохновлён маркой латвийских духов, которые производила фирма «Дзинтарс». Солнцезащитные очки, арабский платок, полностью покрывающий затылок, — именно эти аксессуары выделили Mr. Credo на фоне эстрадных современников. Цепкий сценический образ закрепился за артистом в 1996 году, когда развалилась его группа «Кредо», выпускавшая танцевальную музыку. К этому моменту Махонин был уже достаточно известен в узких кругах: например, выступал на разогреве у зарубежной команды Bad Boys Blue.

Первую популярность ему принесли песни на нетривиальную тему запрещённых веществ. В 2015 году артист так объяснил это «Комсомольской Правде»:

Мы жили в «Совке»! И вдруг, свобода слова, ты можешь сказать все, что думаешь. А тема наркотиков окружала нас повсюду. Это было и у депутатов, и у мажоров. Увы, на нашей эстраде прямее, чем я, сказать об этом никто не смог. Знаете, если бы правительство охраняло нас от всего этого, мы бы об этом и не пели. Это была сознательная западная тема, которая проникала всюду. Играл бы я техно, если бы этого не было? Да я бы играл под балалаечку!

При этом Махонин по сей день уверен, что никогда ничего не пропагандировал и наоборот боролся со злом, а не поддерживал его. Артист называл свой образ имиджем антигероя. Mr. Credo пел от лица сомнительного персонажа из ночной клубной среды, где рядом оказывались деньги, запретные удовольствия и восточная экзотика. Этот флёр тоже был частью сценической маски: арабский платок, тёмные очки, тягучие синтезаторные мелодии, мотивы пустыни, гарема и далёкой Азии превращали артиста в героя полузапретной сказки для дискотек. На фоне более выхолощенных эстрадных современников такой персонаж выглядел дерзко и опасно, поэтому быстро запоминался, пусть нравственность его образа и вызывала вопросы.

© Super Music

Мистер Кредо начал сольную карьеру в середине 90-х, но громкий успех пришёл к нему лишь спустя десять лет. В 2002 году он выпустил альбом «Стаи белых лебедей», а в 2005-м вошедший в него трек «Медляк» попал в ротацию на «Русском радио» и стал хитом. Композиция продержалась в хит-параде на протяжении полугода, а год спустя Махонин получил за неё свой единственный «Золотой граммофон».

Как сам артист отмечал в беседе с изданием «Пермь Онлайн» в 2013 году, его успех был в первую очередь вызван удачным подбором образа.

Просто я использую имидж антигероя. Вы вспомните, какие фильмы люди любят? Про преступников, про убийц, про бандитов. И на чьей стороне зрители? Явно не на стороне закона!

После успеха «Медляка» артист продолжил записывать и выпускать новую музыку. Альбомы Mr. Credo выходили вплоть до 2008 года, после чего артист бросил активную творческую деятельность. По словам Махонина, он записал достаточно хороших песен, поэтому не нуждается в создании новых.

© Соцсети Mr. Credo

Тем не менее Махонин выкладывал новые композиции в свободный доступ на YouTube. Например, так вышли его песни «Священный месяц Рамадан» (2016), «Саша Север» (2018), «Квентин Карантино» (2020) и другие. Часть этих треков была посвящена социальным и даже политическим тематикам. После 2020-го Mr. Credo взял пятилетний перерыв, но в 2025-м вернулся с композицией «Пустяк».

За это время в интернете не раз появлялись слухи, будто Махонин скончался и поэтому не появляется в публичном пространстве. Тем не менее сам Mr. Credo объяснял, что он просто не хочет излишне себя пиарить.

Слухи о том, что я умер, до меня периодически доходят. Я вообще умираю для народа после каждого выхода нового альбома: песни вроде есть, альбом вышел, а меня нигде нет, я не пиарю свои альбомы в телеэфирах, не даю интервью на десятки страниц в гламурных журналах.

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© Соцсети Михаила Галустяна

Во время своего творческого отпуска Махонин не сидел без дела и в 2022-м даже успел подать в суд на телеканал «ТНТ» и актёра Михаила Галустяна. Камнем преткновения стал сериал «Бородач», в котором был использован «Медляк». По словам Mr. Credo, композицию добавили в саундтрек без его разрешения. Артист требовал выплатить ему больше 30 миллионов рублей за нарушение авторских прав. Правда, чем именно кончился конфликт, неизвестно.

Тогда же музыкант обрушился с критикой на российские стриминги и потребовал, чтобы с площадок удалили весь пиратский контент, нарушающий авторские права Махонина. В случае несогласия интернет-гигантам пришлось бы выплатить по 10 миллионов рублей каждому, но этот конфликт был урегулирован мирным путём.

В 2025-м Mr. Credo вновь вызвал бурные обсуждения в сети. Причиной послужило его сотрудничество с молодым рэпером Big Baby Tape: тот заявил в соцсетях, что купил у Махонина отрывок «Медляка» для использования в собственном треке. Наибольший шок общественности вызвала стоимость отрывка: по словам Big Baby Tape, ему пришлось заплатить сумму, равную стоимости «однушки в Москве». А вот название «Медляк», как оказалось, не продаётся: Махонин запретил его использовать, так что композиция вышла под названием «Худак».

© Соцсети Mr. Credo

Чем Mr. Credo занимается сегодня

Хотя новые песни Mr. Credo больше не занимают верхушки чартов, Махонин не прекратил заниматься музыкой. Например, в 2026 году у артиста запланирована серия концертов с программой «Золотые хиты». В рамках гастрольного турне Махонин посетит Екатеринбург, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж и ряд других городов. Артист планирует спеть свои главные хиты: «Медляк», «Мама Азия», «Давай лавэ» и множество других.

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