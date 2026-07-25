U2 призвали публику устроить «ночь без секретов»

U2 и Мартин Гаррикс поют о любви, превращающей людей в светляков, а британская дива Charli XCX размышляет, есть ли жизнь после коммерческого успеха. Гёрлзбенды KatsEye и aespa соблазняют слушателей стильной поп-музыкой, а канадский рэпер bbno$ смеётся над бургерами. «Рамблер» рассказывает об этих и других новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

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Синглы

Martin Garrix ft. U2 — Fireflies

Жанр: вдохновляющий поп-рок.

Нидерландский диджей и ирландская рок-группа U2 объединили усилия для записи совместной композиции. В её основу лёг вдохновляющий текст о лете, освободительной силе ночи, падших ангелах и светлячках как символе жизни. В песне музыканты словно призывают слушателей устроить ночь без секретов: всё скрытое всё равно становится явным, а правда, которую невозможно удержать внутри, может изменить всё.

Обычно музыканты работают в жанрах, контрастирующих друг другу, поэтому коллаборация могла получиться интересной — но, увы, вклад Гаррикса в неё минимален. Композиция звучит как типичная песня U2, слегка приглаженная для чартов. Впрочем, мечтательные меломаны наверняка оценят жизнеутверждающий посыл.

KatsEye — Animal

Жанр: танцевальный латинский поп.

© Casey Flanigan/globallookpress.com

Женский поп-квинтет Katseye представил новую песню в поддержку мини-альбома Wild, релиз которого намечен на август. В ней артистки обращаются к некому мужчине, который «держит всё под контролем», хотя на самом деле всё разваливается на части. Используя сразу пять голосов, героиня трека зазывает его на танцпол и предлагает на время забыть обо всех невзгодах его реальности. В отдельных мотивах трека можно услышать влияние латинской поп-музыки – в том числе благодаря акустическим гитарам и партии ударных. Поэтому Animal звучит как саундтрек для танца, в котором важна скорее красота движения, а не интенсивная энергетика. Аранжировка контрастирует с содержанием трека, и это невыгодно сказывается на потенциальной хитовости композиции.

bbno$ — burger

Жанр: пародийный хип-хоп.

Канадо-армянский рэпер bbno$, он же Александр Гумучян, представил танцевальный поп-рэп-трек в поддержку грядущего второго альбома. Дата релиза лонгплея пока не разглашается. В присущей для себя комичной рэп-стилистике bbno$ противопоставляет себя конкурентам по сцене, выставляя последних как тщеславных скептиков.

Сам Гумучян осознаёт свои недостатки – к примеру, в одной из строчек рэпер признаётся: «У меня маленький член, зато у меня большой мозг». Также артист лестно высказывается в сторону южнокорейских бойз-бэндов, благодаря BTS и Stray Kids за то, что они танцуют под его треки. Название композиции звучит всего один раз как абсурдная шутка «ха-ха, бургер». Новинка определённо придётся по вкусу тем, кто устал от серьёзного рэпа или любит смеяться над чем-то неочевидно забавным.

Imminence — False Light

Жанр: эпичный симфонический металкор.

© Mariano Regidor/Getty Images

Шведская металкор-группа Imminence, известная сочетанием драматичных гитар и слезливых скрипичных партий, анонсировала новый альбом. Лонгплей получил название Axis Mundi, что в переводе с латинского означает «ось мира». Под этим философским термином подразумевается нечто, соединяющее небо и землю и поддерживающее баланс во Вселенной.

False Light стал уже вторым синглом в поддержку грядущего релиза и намекнул на истинный смысл названия: Imminence сосредотачиваются на крепости человеческого духа и способности людей одолеть ложных праведников. Судя по интенсивности гитар, надрывному экстремальному вокалу и злому тексту, победа будет добываться боем, а не переговорами. Мощная аранжировка одновременно сочетает метальный напор с элегантной хрупкостью скрипки и амбициозным размахом, превращая False Light в идеальный саундтрек для эпичного фэнтези.

Альбомы

Charli XCX — Music, Fashion, Film

Жанр: исповедальная электроника с рок-мелодиями.

Для кого: для победителей, которые не знают, как жить после побед.

© Mike Marsland/Getty Images

Британская электропоп-дива Charli XCX представила седьмой студийный альбом, ставший для неё первым серьёзным релизом после гиперуспешного Brat 2024 года. С первых упоминаний в прессе лонгплей позиционировался как «рок-эра», но артистка не стала насовсем отказываться от привычных электропоп-формул. В основе простых мелодий теперь действительно лежат гитарные партии, слегка изменённые через диджейский пульт – подход звучит свежо, но в то же время не слишком выбивается из устоявшейся эстетики Charli XCX.

Сам альбом преисполнен ещё большей исповедальностью, чем её предыдущая работа. После глобального коммерческого успеха некогда нишевая артистка размышляет о славе, вдохновении, творческих поисках и силе искусства. При этом Charli XCX не ставит во главу угла одну музыку, попутно рассуждая о моде и кинематографе – на обложке релиза эти культурные столпы символизируют дизайнер Марк Джейкобс и кинорежиссёр Мартин Скорсезе. Третьим на обложке изобразили Джона Кейла – участника The Velvet Underground и одного из музыкальных кумиров Charli XCX.

Получасовой релиз тяжело назвать мощным музыкальным откровением: альбом слушается быстро, а отдельные композиции звучат как готовые TikTok-хиты. Но честность Charli XCX и её отказ от имиджа заядлой тусовщицы всё же превращают её новый альбом в любопытное высказывание о жизни после глобального триумфа. Она понимает, что человеческое внимание ничего не стоит, а искусство не спасёт мир, но всё равно считает творчество главным инструментом для самовыражения.

aespa — Kiss’n’Tell

Жанр: стильный южнокорейский поп.

Для кого: для девушек, которые ищут способы самоутвердиться.

© CraSH/globallookpress.com

Если интроспективная эра Charli XCX вам не по вкусу, обратите внимание на новый мини-альбом южнокорейского гёрлз-бэнда aespa. В этот раз команда отказалась от футуристичного звучания и сделала ставку на глянцевый девчачий поп. На протяжении шести композиций артистки самоуверенно флиртуют со слушателем, упиваясь собственной красотой и стилем. Для aespa, сделавших имидж на космических операх и шпионской эстетике, релиз всё-таки звучит как любопытный побочный квест.

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