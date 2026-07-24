Studio 21 удивила поклонников признанием о своей судьбе

Хип-хоп-радиостанция Studio 21 объявила о перезапуске 24 июля 2026 года, спустя несколько дней после прощания со слушателями. К руководству проектом вернулись его основатели Виктор Худошин и Василий Конад. Они пообещали сохранить классическое оформление эфира, фирменный ироничный стиль в социальных сетях и привычный музыкальный формат.

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Всё началось 20 июля, когда появилось сообщение о прекращении работы проекта. После этого из эфира пропали ведущие и программы. Три дня на радио непрерывно играл неизданный инструментальный трек. Новость вызвала бурную реакцию аудитории и музыкантов, среди которых оказались русские рэперы Saluki, Markul и Feduk.

Креативный продюсер Василий Конад пояснил, что команда решила поставить точку в старой истории ради начала новой, и извинился перед слушателями за то, что эксперимент заставил их сильно переживать.

Бесконечная композиция в эфире оказалась тизером альбома Euphoria от исполнителя Saluki. Официальный релиз пластинки совпал с датой возвращения радиостанции. Об этом сообщает пресс-служба Studio 21.

Saluki — российский хип-хоп исполнитель и саунд-продюсер. Музыкант получил широкую известность в 2019 году после выхода дебютного альбома «Властелин калек». В 2023 году он закрепил успех масштабной пластинкой Wild Ea$t, а летом 2026 года выпустил релиз Euphoria.

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