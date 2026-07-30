Как «Одиссея» изменила музыку: от первых опер до рока и саундтрека Нолана

«Одиссея» Кристофера Нолана уже стала одной из самых громких кинопремьер года. Но немногие знают, что изначально «Одиссея» была скорее музыкальным произведением, а не литературным. «Рамблер» разбирается, как эпос повлиял на музыкальный мир и стал вдохновением как для композиторов XVII века, так и для рэпера Трэвиса Скотта.

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Как «Одиссея» вообще связана с музыкой

«Одиссея» — это древнегреческая эпическая поэма, приписываемая поэту Гомеру. Она рассказывает о долгих странствиях царя острова Итаки Одиссея. После Троянской войны он возвращается на родину к жене Пенелопе и сыну Телемаху, но вместо короткого путешествия его путь растягивается на 10 лет со множеством опасных приключений.

Когда мы говорим об «Одиссее», то в первую очередь представляем книгу, но в Древней Греции эпос был музыкальным произведением. «Одиссея» возникла в устной традиции примерно в VIII веке до н. э. Это была эпоха, когда письменность только-только входила в обиход, а основным способом передачи историй оставались живая речь и песня. Главными звёздами тогда были аэды (от греческого aoidos — «певец»), которые рассказывали о богах и героях под аккомпанемент какого-нибудь струнного инструмента — форминги, лиры и кифары. Это задавало ритм, поддерживало мелодическое движение, а сам текст превращался в напевное повествование.

Музыка важна в «Одиссее» и на сюжетном уровне. Есть несколько эпизодов, которые напрямую связаны с пением:

Сирены: музыка как опасность

Самый знаменитый музыкальный эпизод эпоса — встреча Одиссея с сиренами. Эти существа заманивали странников своим прекрасным пением. Моряки же теряли способность управлять собой, сходили с пути и погибали. Примечательно, что, несмотря на смертельную опасность, Одиссей стремился услышать, о чём поют сирены. Своей команде он приказал залепить уши пчелиным воском, а его самого привязать к мачте.

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Демодок: музыка как память

На острове феаков Одиссей встретился со слепым аэдом Демодоком. На пиру он исполнил три песни, а Одиссей неожиданно заплакал, когда услышал о событиях Троянской войны. Это очень важная идея для всей последующей культуры: музыкант не просто развлекает, а сохраняет историю и превращает пережитые эмоции в искусство.

Влияние на музыку

«Одиссея» в классике

Опера как вид искусства появилась около 1600 года как попытка возродить музыкальный театр Древней Греции. Композиторы охотились за мифологическими и эпическими сюжетами, поэтому Одиссей стал одним из первых героев этого жанра. Уже в 1640 году Клаудио Монтеверди представил оперу «Возвращение Улисса на родину». Напомним, что Улисс — это латинская форма имени Одиссей. В отличие от Гомера, Монтеверди больше интересовали не циклопы и морские чудовища, а человеческие чувства: верность Пенелопы, старение героя, долгожданное узнавание супругов.

Позже эпизоды из «Одиссеи» можно было увидеть и в других операх. Среди них — «Улисс» (1722) Рейнхарда Кайзера, «Полифем» (1735) Николы Порпоры, «Любовь Цирцеи и Улисса» (1709) Карло Франческо Бадиа. В XX же веке на гомеровский сюжет стали смотреть под другим углом. Например, композитор Луиджи Даллапиккола в своём «Улиссе» 1968 года рассказывает не столько о приключениях Одиссея, сколько о его внутреннем пути и попытке понять самого себя.

«Одиссея» в современной музыке и роке

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«Одиссею» оценили и рокеры. В 1967 году британская группа Cream выпустила песню Tales Of Brave Ulysses — психоделический пересказ истории Одиссея. Морские странствия и соблазн сирен становятся для героя возможностью побега от жестокой реальности. Другой пример — это 24-минутная композиция The Odyssey 2002 года от американской прог-метал-группы Symphony X.

Музыкантов интересовал не только сюжет «Одиссеи», но и её строение: герой отправляется в путь, сталкивается с испытаниями, меняется и возвращается домой другим человеком. Особенно такая структура пришлась по духу прогрессивному року — направлению, которое появилось в конце 1960-х и отличалось сложными композициями, длинными треками и стремлением рассказывать большие истории через музыку. Например, у Genesis в концептуальном альбоме The Lamb Lies Down on Broadway (1974) рассказана история странника Раэля, который проходит через череду испытаний в сюрреалистическом мире.

Даже зумеры открыли для себя «Одиссею». В 2021 году в TikTok начали набирать популярность ролики о создании мюзикла по гомеровскому сюжету от пуэрто-риканского композитора Хорхе Риверы-Эрранса. Проект получил название EPIC: The Musical. Позднее он перерос в формат интернет-сериала.

Как звучит «Одиссея» Кристофера Нолана

Для работы над музыкой к «Одиссее» режиссёр привлёк композитора Людвига Йоранссона. Это уже третий их совместный фильм после «Довода» и «Оппенгеймера». За саундтрек к последнему Йоранссон даже получил «Оскар».

Для «Одиссеи» было решено отказаться от классического оркестра, ведь подобной музыки не существовало в Древней Греции. Так в саундтреке появились копии античных инструментов — лиры, авлоса и бронзовых ударных. Лиру использовали не просто как отсылку к истории: у неё короткий, сухой, щипковый звук. По замыслу создателей это должно напоминать момент, когда Одиссей натягивает и отпускает тетиву своего лука. Отдельно воссоздавали авлос — двойную флейту, которая сопровождала праздники и театральные представления. Оригинальные тростниковые язычки не сохранились, поэтому мастера восстанавливали инструмент по изображениям и описаниям.

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Что удивительно, в саундтрек вошёл трек от рэпера Трэвиса Скотта When I’m Home, участие в котором также приняли Людвиг Йоранссон и британский певец Джеймс Блейк. Даже сам Кристофер Нолан не остался в стороне: он стал одним из соавторов лирики. Правда, песня будет звучать уже в титрах, поэтому общую атмосферу древности она особо не нарушит.

Главное: почему «Одиссея» важна для музыки

«Одиссея» Гомера повлияла не только на литературу, но и на искусство в целом. Музыка не стала исключением. Если бы не этот античный эпос, в мировой классике не появилось бы множества сюжетов: ни сирен, ни верной Пенелопы, ждущей мужа, ни героя, который странствует по миру. Возможно, главный секрет «Одиссеи» в том, что это не просто повествование о морских приключениях, а история о человеке, который ищет дорогу домой в прямом и переносном смысле. Поэтому каждый новый век и жанр находит в ней что-то своё.

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«Одиссею» рассказали от лица Гомера