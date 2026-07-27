Дэйви Хэвок из AFI рассказал о самых ужасных советах лейбла

Фронтмен американской рок-группы AFI Дэйви Хэвок рассказал о неудачных идеях, которые ему предлагал крупный лейбл. Среди них — совместная работа с рэпером 50 Cent и запись альбома для мобильных рингтонов.

© Darren Eagles/globallookpress.com

Музыкант вспомнил тяжёлое время работы над седьмой пластинкой группы Decemberunderground (2006). Тогда AFI перешли под управление компании Interscope, которой руководил Джимми Айовин. Тот не жаловал рок и публично называл его мёртвым жанром.

Чтобы привлечь внимание Айовина к AFI, менеджер предложил коллективу записать совместный трек с хип-хоп-артистом 50 Cent — любимым артистом главы Interscope. Группа от такого предложения отказалась. Об этом Хэвок рассказал в интервью для Metal Hammer.

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Хэвок добавил, что позже от лейбла прозвучала ещё более странная идея. В то время рингтоны для мобильных телефонов были на пике популярности, и AFI предложили стать первой группой, которая запишет целый альбом в формате рингтонов. Этого не произошло: рингтонами стали только отдельные треки с Decemberunderground.

AFI — американская рок-группа, образованная в 1991 году. Альбом Decemberunderground стал их первой пластинкой, возглавившей Billboard 200, и включал синглы Miss Murder и Love Like Winter.

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