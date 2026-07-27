Дэйви Хэвок из AFI рассказал о самых ужасных советах лейбла
Фронтмен американской рок-группы AFI Дэйви Хэвок рассказал о неудачных идеях, которые ему предлагал крупный лейбл. Среди них — совместная работа с рэпером 50 Cent и запись альбома для мобильных рингтонов.
Музыкант вспомнил тяжёлое время работы над седьмой пластинкой группы Decemberunderground (2006). Тогда AFI перешли под управление компании Interscope, которой руководил Джимми Айовин. Тот не жаловал рок и публично называл его мёртвым жанром.
Чтобы привлечь внимание Айовина к AFI, менеджер предложил коллективу записать совместный трек с хип-хоп-артистом 50 Cent — любимым артистом главы Interscope. Группа от такого предложения отказалась. Об этом Хэвок рассказал в интервью для Metal Hammer.
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Хэвок добавил, что позже от лейбла прозвучала ещё более странная идея. В то время рингтоны для мобильных телефонов были на пике популярности, и AFI предложили стать первой группой, которая запишет целый альбом в формате рингтонов. Этого не произошло: рингтонами стали только отдельные треки с Decemberunderground.
AFI — американская рок-группа, образованная в 1991 году. Альбом Decemberunderground стал их первой пластинкой, возглавившей Billboard 200, и включал синглы Miss Murder и Love Like Winter.
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