Настасья Самбурская отчитала зрителя за недовольное лицо
На своём концерте Настасья Самбурская прилюдно высказала претензию одному из зрителей. Обнаружив в толпе мужчину с невесёлым лицом, певица поинтересовалась, что его не устраивает в представлении.
«Кто это? Почему он так недоволен?<...> У меня вопрос: что ты тут делаешь?<...> Я тебя запомнила. Этого больше сюда не пускать», — пригрозила Самбурская.
Сам зритель пояснил, что пришёл лишь за компанию и не является ценителем подобной музыки. Это не убедило артистку, и она отпустила едкую шутку его спутнице: «Вот в следующий раз, когда он позовёт тебя на концерт Macan — стой с таким же лицом».
Опубликованное в Сети видео мгновенно стало поводом для обсуждений. Одни комментаторы поддержали Самбурскую, а другие ополчились на исполнительницу, посчитав, что её слова были слишком резкими.
Настасья Самбурская — российская актриса и певица, выступающая в жанре шансон. Широкую известность она получила после роли в сериале «Универ. Новая общага».
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